Luka Koper z dvema novima rekordoma

Kontejnerski terminal Luke Koper je v minulem mesecu z 99.533 pretovorjenimi kontejnerji (TEU) postavil nov mesečni rekord in tako presegel prejšnjega z marca 2021, ko so pretovorili 97.101 kontejnerjev, so sporočili iz Luke Koper. Poleg tega so marca zabeležili še en rekord, in sicer so na eni ladji matici pretovorili več kot deset tisoč TEU in tako za dobrih tisoč TEU presegli dotedanji uspeh. V prvih treh mesecih tega leta so skorajda na vseh terminalih zabeležili rast pretovora.