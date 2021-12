Na obali takšna megla, da so zaprli pristanišče v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luška kapitanija Koper je danes ob 9.20 zaradi goste megle zaprla koprsko pristanišče za ladijski promet. Promet so sicer ob 12.38 sprostili, zaradi ponovne zgostitve megle pa so pristanišče ob 15.10 ponovno zaprli, izhaja iz dnevnega biltena centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.