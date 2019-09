"Lojtr'ca domačih je prava odskočna deska za malega proizvajalca"

Oglasno sporočilo

V Lidlu Slovenija so pozvali k prijavam na četrti razpis za dobavitelje Lidlove Lojtr'ce domačih. Kot pravijo, se novih prijav butičnih proizvajalcev že veselijo, saj jih ti vsako leto presenetijo z brezmejno kreativnostjo in inovativnostjo, izbrani pa obogatijo ponudbo na njihovih policah. Prav tako zadovoljni so tudi dobavitelji z Lojtr'ce domačih, ki verjamejo, da so ravno po njeni zaslugi pridobili nacionalno prepoznavnost in povečali prodajo. Razpis bo odprt do 30. 9. 2019.