Logar v Washingtonu s kongresnikom in senatorko slovenskega rodu

Vodja slovenske diplomacije se je Paulu Gosarju in Amy Klobuchar v pogovoru zahvalil, da sta v začetku lanskega leta v predstavniškem domu in senatu ameriškega kongresa ustanovila skupini prijateljstva s Slovenijo. Poudaril je, da sta tovrstna podpora in pomoč v najvišjem predstavniškem telesu ZDA za našo državo neprecenljivi. Izrazil je upanje, da se bo delovanje obeh skupin nadaljevalo tudi v 117. kongresu, ki se prične po novem letu, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Odnosi z ZDA so za Slovenijo prednostnega pomena

Logar je v pogovoru tudi poudaril, da so odnosi z ZDA za Slovenijo prednostnega pomena. Izrazil je zadovoljstvo nad okrepljenim sodelovanjem med državama v zadnjem obdobju. Parlamentarna diplomacija po ministrovih besedah pomembno dopolnjuje angažiranje na medvladni ravni.

Sogovornikoma je tudi predstavil priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici naslednjega leta, pri čemer je zagotovil, da bomo krepitvi transatlantskega sodelovanja namenjali posebno pozornost. V zaključku pogovorov je povabil kongresnika Gosarja in senatorko Klobuchar v Slovenijo, tako v osebnem svojstvu kot člana uradnih kongresnih delegacij, so še sporočili z MZZ, piše STA.