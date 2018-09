Nekateri člani Iz DeSUS prestopajo k Bratuškovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oblikovanje koalicije petih strank je v nekaterih med njimi vplivalo tudi na gibanje članstva. Tako so v LMŠ ob izvolitvi njihovega predsednika Marjana Šarca za predsednika vlade po njihovih navedbah zaznali 20-odstotno povečanje članstva, medtem pa nekateri člani najmanjše koalicijske stranke, DeSUS, prehajajo k programsko sorodni SAB.

Članstvo LMŠ se je za 20 odstotkov povečalo v avgustu, sredi katerega je bil Šarec izvoljen za predsednika vlade, so pojasnili v stranki. Po njegovi izvolitvi se v teh dneh nadaljuje postopek oblikovanja vlade, v kateri bodo poleg LMŠ sodelovale še SD, SMC, SAB in DeSUS. Tako SAB kot DeSUS sta v DZ zastopani s po petimi poslanci, a je zadnja na volitvah v primerjavi s prvo dosegla nekoliko slabši rezultat, število poslanskih mest v primerjavi s preteklim mandatom pa prepolovila.

SAB se na terenu pripravlja na lokalne volitve

Nezadovoljstvo nekaterih članov DeSUS se kaže tudi pri izstopih iz te stranke. Nekateri med njimi pa so se pridružili ravno stranki SAB, ki je že v kampanji pred junijskimi državnozborskimi volitvami zastopala podobna stališča kot DeSUS. Tako bodo danes v Kamniku člani, ki so iz DeSUS prestopili v SAB, ustanovili tamkajšnji občinski odbor SAB. Kot so pojasnili v stranki, je k njim v Kamniku prestopilo okrog 20 nekdanjih članov DeSUS, med njimi tudi dva kamniška občinska svetnika, ki bosta v občinskem svetu ustanovila svetniško skupino SAB.

Podobno se je po njihovih navedbah v preteklem tednu SAB že pridružilo tudi okrog 30 nekdanjih članov domžalskega odbora DeSUS, tako bo SAB občinski odbor v kratkem ustanovila tudi v Domžalah. Kot so poudarili v SAB, se stranka na terenu krepi in se s tem pripravlja tudi na nastop na novembrskih lokalnih volitvah.

Erjavec: Gre za ljudi, ki jih zanima kariera, ne pa program

V DeSUS izstopov njihovih članov v Domžalah in Kamniku podrobneje niso želeli pojasnjevati. Predsednik stranke Karl Erjavec pa je po seji sveta stranke konec avgusta povedal, da gre za "ljudi, ki jih zlasti zanima kariera, ne pa program". Tako njim kot predsednici SAB Alenki Bratušek je zaželel veliko sreče.

V SD in SMC, ki prav tako vstopata v Šarčevo vlado, pa so za STA pojasnili, da odločitev o sodelovanju v vladni koaliciji ni vplivala na gibanje članstva. Po navedbah SMC zaradi tega ne beležijo odhodov, v SD pa so dodali, da v zadnjih mesecih beležijo porast članstva.

Da od volitev število članov raste, je navedel Matej T. Vatovec iz Levice, ki je z vladno koalicijo sklenila dogovor o sodelovanju. Po njegovih besedah niso zaznali nihanj, ki bi jih lahko povezovali s povolilnim časom in oblikovanjem koalicije. Meni, da je rast priznanje temu, kar so delali v preteklih štirih letih, in tudi priznanje rezultatu na volitvah.

V NSi, ki se je sprva prav tako pogajala o vstopu v Šarčevo vlado, a se nato zanj ni odločila, po njihovih navedbah posebnosti v gibanju članstva letošnje poletje niso zaznali. Kot so pojasnili, so od 1. julija zabeležili devet vstopov in dva izstopa iz stranke.