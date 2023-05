"Lidl mi omogoča fleksibilnost, napredovanje in številne ugodnosti"

Oglasno sporočilo

Lidl je danes eden večjih in bolj priljubljenih trgovcev v Sloveniji. Uspeh podjetja, ki se lahko pohvali z odličnimi kadrovskimi praksami, razvojnimi programi in ugodnostmi za zaposlene ter nadpovprečnim plačilom v panogi, pa ne bi bil mogoč brez zavzetosti in truda zdaj že skoraj 2.000 zaposlenih, ki so prvi ambasadorji podjetja.

Sabina pravi, da jo pri delu navdihuje tudi vrhunska ekipa, ki ji stoji ob strani. Foto: Klemen Razinger

Med njimi je tudi dolgoletna Lidlova sodelavka Sabina Nikl, pomočnica poslovodje v eni izmed Lidlovih trgovin. Sabina se je za delo v Lidlu odločila zaradi fleksibilnega delovnega časa. "To mi veliko pomeni zaradi hčerke, da se lahko poleg službe posvečam družini." V Lidlu Slovenija je počutje zaposlenih ključnega pomena, zato se trudijo razumeti njihove želje in potrebe. "Najprej sem delala kot prodajalka, nato so mi ponudili napredovanje v pomočnico poslovodje," razlaga Sabina.

Lidl Slovenija je prejemnik mednarodnih certifikatov Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2023, ki nagrajujeta odličnost pri zagotavljanju najboljših delovnih razmer, ter polnega certifikata družini prijazno podjetje.

Podjetje je že štirikrat prejelo mednarodni certifikat za odličnost kadrovskih praks. Foto: MP produkcija

Priložnosti za napredovanje je veliko

Nemalo je lidlovk in lidlovcev, ki so ob svojem delu napredovali na vodstvene položaje. Strokovna in osebna rast v Lidlu Slovenija nista stvar naključja, temveč rezultat načrtovanega razvoja vseh sodelavcev in njihovih kariernih poti. Ponosni so tudi na programe tako imenovane mednarodne menjave Job Rotation, v okviru katerih lahko Lidlovi sodelavci za nekaj časa odidejo na izmenjavo na sedež podjetja Lidl ali v druge Lidle v okviru Skupine Lidl.

"Čutim, da smo med sabo povezani"

Sabina je ob vsem tem navdušena tudi nad pozitivnim vzdušjem v ekipi in dodaja: "Najbolj všeč mi je to, da se med sabo razumemo, da smo med sabo povezani." Pravi, da je pri delu ključno sodelovanje. Ob njenem pripovedovanju začutiš, da je Lidl zares zgodba o navdihu, zato si preprosto želiš postati del ekipe. Sabina dodaja: "Delo in ves moj trud se vračata. To čutim."

Pogrešaš skrbno, prilagodljivo in stimulativno delovno okolje? Postani del Lidlove top ekipe Slovenija in unovči svoj potencial! Preveri prosta delovna mesta v svojem kraju na https://kariera.lidl.si/.

Pet dejstev o Lidlu Slovenija kot delodajalcu:

Zaposlenim v prodaji in skladišču plača raste po vnaprej znanih stopnjah, vse do šestega leta zaposlitve. Poleg tega so v podjetju z majem napovedali povišanje plač in dodatnih plačil. Plače prodajalcev bodo po povišanju segale tudi do 1.560 evrov bruto, plače skladiščnikov pa vse do 1.430 evrov bruto. Na delovnih mestih prodajalec, skladiščnik in viličarist so v podjetju določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas. Tak model so poimenovali Lidlova 36-ka. To pomeni, da delaš štiri ure na teden manj, pri čemer sta ti priznani polna delovna in pokojninska doba. Lidlovi zaposleni vsako leto prejmejo tudi visoka dodatna izplačila. Letos bodo tako prejeli 750 evrov za poslovno uspešnost in regres v višini 1.800 evrov. Zaposleni že od septembra 2022 prejemajo najvišje neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom v znesku 7,96 evra. Dodatno zaposlenim vplačujejo premijo v drugi pokojninski steber, ki na letni ravni za vsakega zaposlenega znaša 480 evrov. Prizadevanja za uravnoteženje poklicnega in zasebnega življenja ter projekte za krepitev zdravja, zadovoljstva, razvoja in dobrega počutja na delovnem mestu so v Lidlu Slovenija združili pod iniciativo Dober lajf, na katero so še posebej ponosni. V okviru tega poskrbijo tudi za služben odklop, darilo ob rojstnem dnevu, tabore za otroke in najstnike v času šolskih počitnic, pozornosti za nosečnice in mamice …

Naročnik oglasnega sporočila je LIDL SLOVENIJA D.O.O.