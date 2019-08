Levica zahteva višjo urno postavko za študente

Levica je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za finance. S tem želijo delavcem študentom zagotoviti čimprejšnji dvig minimalne urne postavke na pet evrov neto, uvedbo usklajevanja z rastjo minimalne plače in priznanje pravice do dodatka za delo ponoči, ob nedeljah in dela prostih dneh, je povedal poslanec Levice Miha Kordiš.

"V tem trenutku študenti v državi delajo tudi za postavko, ki je nižja od minimalne plače, in to je nesprejemljivo," je ob vložitvi zahteve v izjavi pred DZ danes dejal Kordiš.

Pričakujejo tudi podporo koalicije

Levica je predlagane spremembe zajela v predlogu novele zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila 2. julija. V Levici pričakujejo, da ga bo podprla tudi koalicija. Podpora predlaganim spremembam bi namreč pomenila izpolnitev dela dogovora iz sporazuma o sodelovanju vlade z Levico.

Foto: Bojan Puhek

Kot je dejal Kordiš, bo v petek v zvezi s tem potekal usklajevalni sestanek med Levico in koalicijo. V stranki želijo, da se predlog zakona obravnava že na septembrski seji.

"Če kdaj, potem je prav ta konjukturni trenutek priložnost"

"Če pogledamo zaposlitveno sliko pri nas, vidimo, da delovne sile manjka. In če kdaj, potem je prav ta konjukturni trenutek priložnost, da popravimo blaginjo in status delavskega razreda," je še dejal Kordiš. Po njegovem mnenju bi sredstva za višjo urno postavko študentov morali nameniti iz vse višjih dobičkov gospodarskih družb, ki se le v nesorazmerno majhnem deležu znajdejo v žepih delavcev študentov.

Minimalna postavka za študentsko delo trenutno znaša 4,89 evra bruto oz. 4,13 evra neto, kot znaša minimalno izplačilo študentu. Iz razlike se krije prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se odšteje od bruto zneska in je obračunan po stopnji 15,5 odstotka. Delodajalci so pri plačilu študentskega dela obremenjeni z dodatnega 33,74 odstotka bruto izplačila. To pomeni, da mora delodajalec za plačilo študentu v višini 100 evrov izplačati 133 evrov, študent pa prejme 85 evrov.