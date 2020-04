Letos nas čaka nekoliko drugačen "žegen"

Epidemija novega koronavirusa sars-cov-2 in nato ukrepi za omejevanje njegovega širjenja so ugasnili javno življenje skoraj po vsem svetu. Med številnimi zaprtimi vrati so tudi cerkvena in tako bo ostalo tudi med praznovanjem najpomembnejšega krščanskega praznika, velike noči.

Velika noč letos v znamenju karantene in izolacije. Novinarka: Nina Miketič/Video: Planet.

Voditelji verskih skupnosti v Sloveniji so pred dnevi s skupnim nastopom na novinarski konferenci svoje vernike pozvali, naj med prazniki ostanejo doma.

Blagoslov jedi prek televizije

Foto: STA Z zaprtimi cerkvami bo za vernike odpadel tudi tradicionalni sobotni blagoslov hrane, ki jo verniki prinesejo v košarah. Tokratni "žegen" velikonočnih jedi bodo opravili prek televizijskega prenosa, je sporočila Katoliška cerkev. Opravili ga bodo ob 15. in 17. uri v mariborski stolnici in prenašali na nacionalni televiziji. Vse dogodke si lahko ogledate tukaj.

"Na veliko soboto naj ljudje velikonočnih jedi ne odnesejo v cerkve, ampak jih pripravijo za blagoslov mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla ob 15. uri prek nacionalne televizije," je na sredini novinarski konferenci dejal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V nekaterih cerkvah po državi bodo škofje blagoslov jedi opravili v zaprtih cerkvah.

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Traja štiri dni, od petka do ponedeljka, in nima stalnega datuma, saj je premakljiv. Po pravilih Katoliške cerkve je odvisen od prve spomladanske polne lune, praznuje pa se prvo nedeljo po tem dogodku. Razpon dni, v katerem je lahko velika noč, je od 22. marca do 25. aprila.

Kaj je blagoslov jedi?

Gre za obred ljudske pobožnosti, namenjen zavedanju božje dobrote do človeka. Kruh predstavlja božje dobrote in človekovo delo. Meso simbolizira Kristusovo telo, pet rdečih pirhov so njegove rane oziroma kaplje krvi, korenine hrena pa trije žeblji, s katerimi so ga pribili na križ. Potica oziroma druga peciva predstavljajo trnjevo krono. Praznik izvira iz judovstva, kjer so po poganskih navadah ta čas praznovali prihod pomladi. Za krščanske vernike praznik prinaša veselje in upanje.

Pravoslavna cerkev za izračun velike noči uporablja nekoliko drugačno formulo in temelji na Metonovem ciklu. Pravoslavna velika noč je tako lahko tudi teden pozneje kot v Rimskokatoliški cerkvi, zelo pogosto pa se zgodi, da se datuma sovpadata.

Peran Boškovič iz Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji:

Mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Nedžad Grabus:

Predsednik Judovske skupnosti v Sloveniji Boris Čerin-Levi: