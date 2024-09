KRONOTERM z revolucijo, ki ogrevanje spreminja v igro s kockami

Ste vedeli, da ogrevanje stavb v Evropi povzroča kar 36 odstotkov vseh emisij CO2? Glavni krivci so zastareli in neučinkoviti ogrevalni sistemi, ki še vedno delujejo na fosilna goriva. A pred nami je revolucija ogrevanja, ki lahko drastično izboljša naš planet!

Slovenska zgodba o tehnološkem inovatorju iz garaže

Pred 35 leti je v majhni garaži v Savinjski dolini Rudi Kronovšek s svojo neomajno vizijo in izjemno predanostjo postavil temelje podjetja, ki je kasneje postalo sinonim za inovacije na področju ogrevalnih sistemov – KRONOTERM. Tako kot nekatere največje tehnološke zgodbe iz sveta, ki so se začele prav v domači garaži, je tudi Rudi iz te ustvaril nekaj velikega. Danes KRONOTERM ni le vodilno podjetje v Sloveniji, temveč eden najpomembnejših igralcev v Evropi na področju toplotnih črpalk.

Foto: Rok Deželak / Kronoterm

Spoznajte prihodnost ogrevanja, ki bo zmanjšala emisije za več kot 80 odstotkov!

Če povprečen evropski hotel za ogrevanje in hlajenje proizvede vsaj šokantnih tisoč ton CO2 letno, bo nova rešitev iz podjetja KRONOTERM te emisije zmanjšala na manj kot 200 ton. Vse to s preprostim modularnim sistemom, ki je tako enostaven, kot bi zlagali kocke – predstavljamo toplotno črpalko ADAPT MAX!

"Gre za malo revolucijo na področju komercialnega ogrevanja in hlajenja. Kot prvemu v Evropi nam je uspelo prenesti najboljše lastnosti hišnih toplotnih črpalk na področje komercialnih naprav. Te lastnosti so izredno učinkovito delovanje, tiho delovanje, všečen dizajn, ki je prilagodljiv arhitekturi, nenazadnje pa tudi vpeljava naravnega hladiva," je povedal direktor podjetja Bogdan Kronovšek.

Absolutna številka 1 v Evropi

ADAPT MAX se lahko pohvali z učinkovitostjo ogrevanja in hlajenja, ki jo uvršča na prvo mesto med toplotnimi črpalkami tipa zrak/voda za poslovne in industrijske aplikacije (od 20 kW do +1000 kW) in ki edina dosega energijski razred A+++. To zagotavlja najvišjo možno stopnjo učinkovitosti, kar prinese pomembne prihranke pri ogrevanju in hlajenju. Če so do zdaj toplotne črpalke veljale za manj učinkovite pri hlajenju, pa ADAPT MAX podira tudi te stereotipe, saj je zmogljivejša od večine hladilnih naprav.

Hitra dejstva: SCOP (nizkotemperaturni režim) 5,82* V ogrevanju je sezonska učinkovitost ADAPT MAX kar do 45 odstotkov višja od povprečne toplotne črpalke na trgu (grelna moč od 20 kW do 1000 kW). SEER (18/23) 8,01* V hlajenju je sezonska učinkovitost ADAPT MAX kar do 22 odstotkov višja od povprečne vodne hladilne naprave na trgu (hladilne moči od 20 kW do 1000 kW), čeprav sicer toplotne črpalke veljajo za manj učinkovite pri hlajenju od vodnih hladilnih naprav. SCOP ali sezonska učinkovitost ogrevanja in SEER ali sezonska učinkovitost hlajenja nam povesta, kako učinkovito bo toplotna črpalka ogrevala ali hladila, s tem pa tudi, koliko električne energije bo prihranila pri svojem delovanju.

Foto: Rok Deželak / Kronoterm

"Za npr. ADAPT MAX 10140 to pomeni, da bo v primerjavi s povprečno toplotno črpalko in vodno hladilno napravo na trgu v 15 letih obratovanja prihranila skoraj 470 MWh energije oziroma kar 115 ton emisij CO2 (0,242 kg/kWh EU2023 - EMBER)," pove Franc Marovt, vodja razvoja v podjetju KRONOTERM.

Prejemnica prestižne nagrade za dizajn

Z elegantnim in dovršenim dizajnom ADAPT MAX nadgrajuje linijo toplotnih črpalk ADAPT ter postavlja nove standarde v estetiki. Zaradi večkrat nagrajene oblike (med drugim je prejela tudi prestižno nagrado Archiproducts Design Awards), ki se popolnoma prilega sodobnim arhitekturnim trendom, naprave ni treba skrivati – nasprotno, ADAPT MAX postane estetski element, ki se harmonično zlije z okolico. Idealna je za uporabo v urbanih in sodobnih stanovanjskih, izobraževalnih, javnih, poslovnih in turističnih objektih, kjer ni le funkcionalna, temveč tudi vizualno privlačna. Barvo in material ohišja je mogoče individualno prilagoditi, s čimer zagotavljamo popolno estetsko dovršenost vsakega projekta.

Ogrevanje kot igra s kockami

Modularnost si lahko predstavljamo kot igro s kockami. Tako kot lahko v igri gradimo strukture z dodajanjem ali odstranjevanjem posameznih kock, modularna zasnova omogoča, da sistem sestavimo iz več manjših delov, imenovanih moduli. Če eden od modulov preneha delovati, preostali moduli še vedno opravljajo svoje delo, podobno kot če bi odstranili eno kocko, struktura pa bi ostala stabilna. To pomeni, da sistem kot celota ostane zanesljiv in funkcionalen, saj drugi moduli prevzamejo nalogo manjkajočega. Modularni sistemi so preprosti za načrtovanje in namestitev, saj jih je mogoče hitro sestaviti iz že pripravljenih delov, kar olajša delo in zmanjša potrebo po zapleteni tehnični podpori. Za namestitev potrebujemo le dva cevna priključka, električni priklop in komunikacijski kabel.

300-tisočkrat manj globalnega segrevanja

ADAPT MAX uporablja okolju prijazno naravno hladivo R290, ki ima izjemno nizek potencial globalnega segrevanja. Pri novi generacij toplotnih črpalk je ta namreč kar 300-tisočkrat manjši kot pri primerljivih toplotnih črpalkah s sintetičnim hladivom. Običajna sintetična hladiva v primeru uhajanja iz sistema predstavljajo ogromno obremenitev za okolje, saj je njihov potencial globalnega segrevanja (GWP) kar tisoč, R290 pa ima GWP le 0,02 in tako predstavlja okolju bistveno prijaznejšo alternativo. Zahvaljujoč modularni zasnovi, zaradi katere je ena enota sestavljena iz več modulov z manjšo polnitvijo hladiva, ni potrebe po dodatnih varnostnih ukrepih, kot je postavitev zaščitne ograje.

Foto: Rok Deželak / Kronoterm

Najtišje delovanje v segmentu

Močna, a hkrati izjemno tiha. Z našo inovativno modularno zasnovo in tehnologijo NMSTM, ki uporablja napredno zasnovo ventilatorja ter posebno zvočno izolacijo in zmanjšuje prenos vibracij, nam je uspelo hrup zmanjšati na najnižjo raven v segmentu. Zaradi tega je idealna izbira za okolja, kjer je zmanjšanje hrupa ključnega pomena, na primer v bolnišnicah, hotelih in šolah.

20 tisoč ur razvoja

"Pri projektu ADAPT MAX je sodelovala ekipa strokovnjakov, zunanjih partnerjev in strateških dobaviteljev, ki so prispevali k razvoju vseh komponent, elektronike in programske opreme. Trenutno smo v fazi zaščite intelektualne lastnine, pri čemer ocenjujemo, da bomo za razvoj porabili skoraj 20 tisoč ur dela," je povedal Franc Marovt, vodja razvoja v podjetju KRONOTERM.

Revolucija je tukaj

Z ADAPT MAX se ogrevanje in hlajenje ne spreminjata le v tehnološko napreden proces, temveč postajata prava igra – igra s kockami, kjer se energetska učinkovitost, okoljska prijaznost in estetska dovršenost zlagajo v popolno celoto. To ni zgolj sistem, ampak revolucija, ki bo znižala emisije, zmanjšala stroške in postavila nove standarde v industriji. KRONOTERM z ADAPT MAX odpira vrata v prihodnost, kjer trajnost ni le cilj, ampak igra, ki jo vsi z veseljem igramo. Pridružite se revoluciji in postanite del trajnostne zgodbe, ki jo piše KRONOTERM!

Foto: Rok Deželak / Kronoterm

Z ZLAGANJEM KOCK DO REVOLUCIJE OGREVANJA

Toplotna črpalka, s katero lahko pozabite na klimatske naprave

Če smo do zdaj za učinkovito ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode potrebovali več naprav, ADAPT MAX združuje vse te funkcionalnosti in jih opravlja z izjemno energetsko učinkovitostjo.

Nič več skrivanja na strehah

Običajne komercialne toplotne črpalke in chillerji so milo rečeno vizualno neprivlačni. Pogosto jih skrivamo na strehe, stran od pogledov, prav tako nimajo ohišij, ki bi jih ščitila pred zunanjimi vplivi. ADAPT MAX nadaljuje uspeh linije ADAPT, ki je prejemnica nagrad za dizajn, kot je prestižna Archiproducts Design Awards, zato postane dekorativni arhitekturni element.

Hrup puščamo v preteklosti

Bolnišnice, šole, pisarne ali hoteli – hrupa si zagotovo ne želijo nikjer, zato smo uporabili našo najnaprednejšo tehnologijo in dosegli, da je ADAPT MAX najtišja v svojem segmentu.

Preprosto kot zlaganje kock

Zapletena montaža kompleksnih sistemov prinaša številne nevšečnosti, večja pa je tudi možnost za napake pri vgradnji. ADAPT MAX zlagamo kot kocke, potrebujemo le cevne, električne in komunikacijske priključke.

Timsko delo

ADAPT MAX sestavljajo moduli, ki zagotavljajo, da sistem kot celota deluje tudi v primeru okvare ali ko vzdržujemo posamezni modul. Preostali moduli namreč v dobrem timskem duhu prevzamejo celotno nalogo.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

To je šele začetek ... Ob praznovanju 35-letnice podjetja KRONOTERM ne gleda le nazaj na svoje dosežke, temveč optimistično zre v prihodnost. Pod vodstvom Rudijevega sina Bogdana Kronovška podjetje nadaljuje svojo pot inovacij, širjenja in razvoja. Z več kot 120 zaposlenimi, vrhunskim raziskovalnim laboratorijem in neomajno zavezanostjo k odličnosti KRONOTERM gradi temelje za naslednjih 35 let uspehov. Prvih 35 let je bil le začetek – najboljše še prihaja. KRONOTERM bo še naprej vodil v inovacijah in kakovosti ter s ponosom ohranjal svojo tradicijo družinskega podjetja, ki skrbi za toplino in udobje v tisočih domovih po vsej Evropi.

Naročnik oglasnega sporočila je KRONOTERM, D. O. O.