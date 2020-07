Konec tedna bo v znamenju dežja #animacija

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

Padavine bodo dopoldne prehodno povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Temperature po državi:

Dež tudi v soboto in nedeljo

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Še bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na vzhodu. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh. V ponedeljek bo pretežno jasno in precej topleje. V gorskem svetu lahko nastane kakšna nevihta, še napovedujejo vremenoslovci.