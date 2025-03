Komisija DZ za nadomestitev subvencij podjetjem z znižanjem davkov

Uradu za nadzor proračuna komisija predlaga celovit nadzor nad porabo sredstev iz državnega proračuna pri izvedbi vseh javnih razpisov agencije Spirit. To pa so v komisiji pozvali, naj v celoti izvede ukrepe, ki ji jih je naložil urad za nadzor proračuna.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport so v komisiji pozvali k pripravi in predložitvi poročila o dodeljenih in porabljenih sredstvih za subvencije gospodarskim družbam v zadnjih treh proračunskih letih. Poročilo naj poleg navedbe družb in dodeljenih subvencij vsebuje tudi informacije o viru sredstev.

Kot je na seji poudaril predsednik komisije Jernej Vrtovec (NSi), je razprava o sistemu dodeljevanja državnih subvencij nujna, saj se med drugim pojavljajo sumi nedelovanja nadzornih mehanizmov za preprečevanje zlorab.

Razpis agencije Spirit za prestrukturiranje savinjsko-šaleške in zasavske premogovne regije, ki ga je ta sicer razveljavila, je po njegovih besedah le najnovejši primer spornega ravnanja vlade. Poleg tega se poraja občutek, da gre vedno le za prilagajanje kriterijem razpisa, namesto da bi se osredotočili na vsebino, je poudaril.

Razpise je mogoče po besedah poslanca NSi Aleksandra Reberška razdeliti v dve skupini: na tiste, od katerih ima korist širša skupina državljanov, in tiste, od katerih ima korist le posameznik ali peščica posameznikov s političnimi povezavami. Pri omenjenem Spiritovem razpisu je samo eno od spornih podjetij prejelo skoraj toliko sredstev, kot je v državni proračun prinesla z letošnjim letom uvedena sprememba sistema normirancev, sta opozorila z Vrtovcem.

Sporna ravnanja, zaznamovana s sumi korupcije in klientelizma, obenem škodujejo poštenim podjetjem, ki se na razpis prijavljajo po vseh predpisih, je poudaril poslanec NSi Jožef Horvat.

Han predlogu nasprotuje

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je državne subvencije označil za zelo pomembne za gospodarski razvoj. "To dokazujejo številni primeri danes zelo uspešnih podjetij," je dejal. Nadomestitvi subvencij z nižjimi davki za vsa podjetja nasprotuje, strinjal pa se je, da je treba storiti vse, da se na razpisih ne bodo več dogajale takšne nepravilnosti.

Glede konkretnega Spiritovega razpisa je poudaril, da je takoj odredil njegovo revizijo in ustavil postopke, ki bi vodili v izplačilo sredstev. Dodatno preverjanje je izvedla tudi agencija Spirit, ki je nato odpravila sklep o izboru dveh spornih podjetij in podala kazensko ovadbo na policijo. V nadaljevanju so se odločili za razveljavitev razpisa in izvedbo novega z dodatnimi varovalkami. "Naredil sem vse, kar sem kot minister lahko," je poudaril.

V javnosti se je morda ustvaril vtis, da je na področju razpisov za dodeljevanje državnih subvencij brezvladje, a to nikakor ne drži, je dodal državni sekretar na ministrstvu Matevž Frangež. "Področje javnih razpisov je visoko regulirano," je zagotovil.

Na Spiritu po besedah vršilke dolžnosti direktorice Tamare Zajec Balažič potekajo tri neodvisne revizije razpisa. Priporočila na njihovi podlagi bodo upoštevali pri pripravi vseh prihodnjih razpisov, je zagotovila. Nov razpis bo po njenih napovedih pripravljen predvidoma v treh mesecih.