Koalicijski vrh bo v sredo razpravljal o prioritetah mandata

Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin, koalicijski poslanci in ministri se bodo predvidoma v sredo popoldne sestali na Brdu pri Kranju. Po informacijah STA naj bi razpravljali o prioritetah v nadaljevanju mandata.

Potem ko so koalicijske partnerice v prvih mesecih mandata vse sile usmerjale v obvladovanje epidemije novega koronavirusa in spravile pod streho tri zakonodajne svežnje za blaženje posledic epidemije, je mogoče pričakovati, da bodo zdaj več pozornosti namenjale tudi zavezam iz koalicijske pogodbe, poroča STA.

Trenutno so v ospredju vprašanja, povezana z demografijo. DeSUS do konca meseca pričakuje ustanovitev urada za demografijo, ki naj bi po njihovem predlogu deloval kot ministrstvo, a se partnerice o tem še niso uskladile, s tem pa bo verjetno povezanih veliko pogajanj. DeSUS do konca meseca napoveduje tudi osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi. Partnerice bi se lahko v sredo dotaknile tudi priprave rebalansa proračuna.

Med prioritetami, o katerih bi lahko tekla beseda, je treba omeniti še nadaljnje aktivnosti za zagon gospodarstva po koronavirusni krizi, povezane tudi z izvedbo strateških investicij. Med prednostnimi nalogami koalicije je še priprava na slovensko predsedovanje Svetu EU v drugi polovici 2021, pri čemer Slovenija v okviru tria predsedujočih držav sodeluje z Nemčijo in Portugalsko, še navaja STA.