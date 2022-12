Knovs na policiji preverjal vlogo Miloviča pri varovanju Goloba

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes opravila nenapovedan nadzor na policiji, v okviru katerega je preverjala vlogo Miloša Milovića pri varovanju predsednika vlade in ministra za zdravje, je danes na Twitterju sporočil predsednik Knovsa in poslanec NSi Janez Žakelj.

"Danes je Knovs opravil nenapovedan nadzor na policiji. Preverjali smo vlogo Miloša Milovića pri varovanju predsednika vlade in ministra za zdravje. Njegov dostop do varovanih oseb in podlago za dostop do varnostnih ocen," je Janez Žakelj objavil na Twitterju.

Kot je po poročanju medijev lahko razbrati iz poročila v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, naj bi Miloš Njegoslav Milović, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem, sodeloval pri odločitvah, povezanih z varovanjem predsednika vlade Roberta Goloba. Zadnji je danes v DZ sicer odgovarjal na poslanska vprašanja, ki so se nanašala na vlogo nekdanjega policijskega specialca Milovića.

Golob je dejal, da ta ne usmerja in ne vodi ničesar, ga je pa vprašal za mnenje. "Imam vso pravico vprašati za mnenje kogarkoli in moje vprašanje njemu je bilo, kakšen je najbolj ustrezen način varovanja mene," je pojasnil. Da je obstoječe varovanje neustrezno, je Golob ugotovil na svoji prvi službeni poti v Bruselj, na kateri sta ga spremljala njegova otroka, eden od njiju mladoleten. Ko se je s poti vrnil, je na portalih videl fotografije svojih otrok.

Policija očitke zavrača

Policija sicer zavrača kritike policijskega varovanja, ki so se pojavile v javnosti, ter poudarja, da kljub "številnim strokovnim pomislekom o ustanovitvi posebne službe za varovanje predsednika vlade" z njo korektno sodelujejo. Ne pristajajo pa na diskreditacijo policistov varnostnikov, so sporočili z Generalne policijske uprave.

V torek pa je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan tudi zanikal, da naj bi Milović, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem, preverjal, kam domnevno odtekajo informacije z ministrstva za zdravje. Z njim se je sicer poleti pogovarjal o varnosti na splošno, po svetovanju pa so se iz varnostnih razlogov odločili preseliti ministrovo pisarno. Ministrstvo za zdravje Miloviću svetovanja ni plačalo, prav tako z njim nima sklenjene nobene pogodbe, je zatrdil minister.