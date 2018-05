Kdo vse je za 1. maj prišel na Rožnik? #foto

Ob prazniku dela po državi potekajo proslave, tradicionalno tudi prvomajsko srečanje na ljubljanskem Rožniku, kjer so v ponedeljek zvečer že pripravili kresovanje. V prešernem vzdušju in ob zvokih pihalnega orkestra je zbrane nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković, ki je med drugim izpostavil, da mora biti "dobro delo dobro nagrajeno".

Janković se je pohvalil z vrsto projektov, ki mu jih je z ekipo uspelo izpeljati v prestolnici v času svojega županovanja, napovedal pa še nove. Še posebej je ponosen, da Ljubljana 11 odstotkov občinskega proračuna nameni razvoju kulture. "Ljubljana je zmagovalka v Evropi, je dober servis vsakemu občanu in obiskovalcu," je prepričan.

"Ne smemo pa dovoliti, da bi kdo sprl zasebni in javni sektor. Potrebujemo javno šolstvo in zdravstvo," je dejal ljubljanski župan in ocenil, da lahko naš šolski in zdravstveni sistem tekmujeta z najboljšimi v Evropi. Brez dobro delujočega javnega sektorja država po njegovem mnenju nima priložnosti za uspeh.

Kresovanje: več dela za gasilce #foto #video

Ne smemo dovoliti, da bi se kjerkoli razrasel fašizem

Po Jankovićevem mnenju tudi ne smemo dovoliti, da bi se kjerkoli v Evropi ponovno razrasel fašizem. "Ta država ima dobre ljudi, ne potrebuje nobenih ograj," je dejal. Ozrl se je tudi v prihodnost, saj je prepričan, da mora Slovenija postati bolj perspektivna za izobražene mlade, ki delo vse preradi poiščejo v tujini.

Med zbranimi na Rožniku, kjer so prevladovali predvsem starejši, je bilo mogoče opaziti tudi ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Anjo Kopač Mrak, koordinatorja stranke Levica Luko Mesca in evropskega poslanca Igorja Šoltesa.

Foto: Ana Kovač

Cerar: Spoštovanje in podpora delu nas vodita v prihodnost

Na slovesnosti v počastitev praznika dela na Javorovici nad Šentjernejem je udeležence nagovoril premier Miro Cerar, ki je posebej izpostavil etiko dela in vladavino prava. Brez prve smo po njegovih besedah hitro v izkoriščevalskih razmerjih, v dominaciji in neenakosti, brez druge pa umanjkata pravna varnost in enakost pred zakonom.

"Spoštovanje in podpora delu nas vodita v prihodnost, v razvoj in izboljševanje kakovosti življenja. Vladavina prava pa nam omogoča konstruktivno sobivanje in sodelovanje tako na ravni države kot tudi Evropske unije," je premier, ki opravlja tekoče posle, dejal v nagovoru.