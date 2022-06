Kaučičeva iz Orsaya: To ni potrjena informacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo smo poročali, da blagovna veriga ženskih oblačil Orsay zaradi finančnih težav zapira svoja vrata. Spletni portal N1 je poročal, da priljubljene trgovine z oblačili vrata zapirajo v več državah, ne le v Sloveniji. Urša Kaučič, direktorica podjetja Ordislo, d. o. o., in vodja Orsayeve prodaje za Balkan, pa je sporočila, da ta informacija ni potrjena.

Na N1 so v sredo zapisali, da so v podjetju Orsay neuradno potrdili, da bo priljubljena trgovina z žensko modo zaprla svoje poslovalnice v Sloveniji. Prav tako naj bi 197 trgovin z blagovno znamko Orsay zaprli tudi v Nemčiji, 33 na Madžarskem, modna znamka pa naj bi se poslovila tudi s češkega in slovaškega trga.

Kot so še zapisali, še ni točno znano, kdaj naj bi se bo to zgodilo, vendar se kot morebiten datum omenja 30. junij.

Razlogov za slabo poslovanje naj bi bilo več

V nemški verigi modnih trgovin Orsay, ki je v lasti francoske skupine Mulliez, naj bi se že nekaj časa spopadali s finančnimi težavami, matično družbo v Nemčiji so junija 2021 s 33 milijoni evrov državnega posojila rešili pred stečajem, vendar je do konca novembra nemški Orsay postal insolventen. Razlog za finančne težave naj bi bili pandemija, manjše povpraševanje po počitniških oblačilih, pa tudi vojna v Ukrajini, poroča The European Times.

Tiskovni predstavnik podjetja za nemški trg Wolfgang Weber Tedi je pojasnil, da so se marca odločili, da bodo v Nemčiji poslovalnice zaprli do 30. junija. Zaprli naj bi 197 trgovin, pri čemer bi delo izgubilo 1.200 ljudi. Navedel je tudi, da Orsaya v trenutnih razmerah ne morejo rešiti.

Omenjeni članek smo povzeli, nato pa so se na naš zapis odzvali iz podjetja Ordislo, d. o. o. Kaučičeva informacije o zaprtju poslovalnic po Sloveniji sicer ni zanikala, je pa sporočila, da ta informacija ni potrjena. Na naša konkretna novinarska vprašanja glede dogajanja v omenjenem podjetju pa do zdaj še nismo prejeli odgovora.

Orsay GmbH ima sedež v Baden-Württembergu. Leta 1975 ga je ustanovila francoska skupina Mulliez Group. Blagovna znamka je v Sloveniji prisotna od leta 2013 in v 31 trgovinah zaposluje približno 50 ljudi.