Kam je odšel 57-letni moški iz Miklavža na Dravskem polju?

Mariborski policisti so sporočili, da pogrešajo 57-letnega Radivoja Jureša iz Miklavža na Dravskem polju, ki so ga zadnjič videli v ponedeljek, 3. marca v dopoldanskih urah.

Pogrešani Radivoj Jureš, ki so ga zadnjič videli na območju Miklavža na Dravskem polju, je običajne postave, visok je 177 centimetrov, ima kratke rjave lase, je večinoma plešast, ima okrogel obraz in svetlo polt, so v pozivu javnosti sporočili iz policijske uprave Maribor.

Ko so ga zadnjič videli, je imel na sebi sivo flis jakno, modri spodnji del trenirke, obut je bil v športne copate znamke Adidas.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na 113 oziroma na anonimni telefon Policije 080-1200.