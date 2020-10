Kakšno vreme nas čaka med koncem tedna? #foto

Še danes nas bo razveseljevalo sonce, jutri se bo nad državo zadrževala padavinska celica. Več padavin lahko pričakujejo kraji v zahodni in južni Sloveniji. Do nedelje bo dež ponehal, čez dan se bo zjasnilo.

Danes bo v vzhodni Sloveniji še večinoma sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več v zahodni in južni Sloveniji. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.

Do nedelje zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo delno zjasnilo. V ponedeljek bo na vzhodu večinoma sončno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter, še napovedujejo vremenoslovci.