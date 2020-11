Kakšno vreme nas čaka med koncem tedna?

Danes bo po nižinah večino dneva megla ali nizka oblačnost. Višje in deloma na Gorenjskem bo precej jasno, na Primorskem in Notranjskem pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo po nižinah od 1 do 4, drugod od 6 do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno, rahlo bo deževalo

Jutri bo v južni polovici Slovenije oblačno, predvsem na jugu bo proti večeru začelo rahlo deževati. Severneje se bo po ponekod meglenem in jasnem jutru čez dan nekoliko pooblačilo, predvsem na severozahodu pa bo ostalo deloma jasno. Zvečer bo na Primorskem začela pihati burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju in na Goriškem od 4 do 7, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem ter ponekod v severnih krajih od 8 do 13 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, na jugu bodo še mogoče rahle padavine. Dopoldne se bo zjasnilo na Primorskem, kjer bo pihala zmerna burja, nato tudi ponekod v notranjosti Slovenije. Hladneje bo. V ponedeljek bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo sonca nekoliko manj, še napovedujejo vremenoslovci.