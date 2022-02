Kakšno bo vreme? To pravijo vremenoslovci

Zvečer in ponoči se bodo padavine pojavljale predvsem v zahodni polovici države, drugod bo še suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od -1 do 6 stopinj Celzija, ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva oblačno, zjutraj in dopoldne bo prehodno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 m. Čez dan se bo od severozahoda razjasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9 stopinj Celzija, na Primorskem do 12 stopinj Celzija..

V torek in sredo bo pretežno jasno.