Kakšna je samozavestna drža? #video

Zrcalo človekove osebnosti in trenutnega razpoloženja je tudi telesna drža. Kadar smo optimistični, polni življenjske moči in dobre volje, se nezavedno držimo bolj pokonci. Sključena drža lahko zbuja vtis utrujenosti, naveličanosti. Pretirano visoko dvignjena ramena pa kažejo na bojevitost. Kakšna je samozavestna drža, je na Planet TV razlagal strokovnjak za komunikacijo Edvard Kadič.

Video: Planet TV

"Noge so v liniji z rameni in malenkost širše. Roke rahlo razširimo, ramena zategnemo nazaj in navzdol, brado dvignemo in poravnamo in poravnavamo s tlemi," je v oddaji Dan. na Planet TV samozavestno držo opisal strokovnjak za komunikacijo Edvard Kadič.

"Ena skrajnost so zelo zaprte drže, v katerih nam manjka samozavesti in smo sključeni, se skrivamo. Na drugi strani pa je pretirano samozavestna, razširjena drža, kjer izražamo že celo aroganco, željo po prevladi. Samozavestna drža je nekje med obema," je dodal Kadič.