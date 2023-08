Kako povrniti ljudem občutek varnosti?

Si lahko predstavljate stisko ljudi, ki so nekoč v delovni nesreči postali invalidi, ta mesec pa so jim poplave poškodovale njihove domove? Ker so invalidi, je zanje občutek varnosti izjemnega pomena. Tega se zelo dobro zavedajo v Zvezi delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Vanjo je vključenih 48.637 članov – delovnih invalidov. Poplave so hudo prizadele kar 97 njihovih članov. Trije so ostali brez hiš.

Kako pomembno je pomagati ljudem, ki so v delovnih nesrečah postali invalidi, se zavedajo tudi v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki je vezni člen med organizacijami in posamezniki, ki potrebujejo pomoč. S svojimi sredstvi pomaga pri uresničevanju programov, ki zagotavljajo uresničevanje osnovnih človekovih pravic.

Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje, ki deluje na območju občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava, je takoj priskočilo na pomoč prizadetim v poplavah. Foto: Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS)

Ko se izkaže moč solidarnosti in povezanosti

Kot pravi sekretarka ZDIS Tanja Hočevar, so poplave največ škode povzročile njihovim članom v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem. Tam delujeta njihovi društvi invalidov: Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje, kamor je vključenih 828 članov iz občin Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Solčava, in Društvo invalidov Mežiške doline, kamor so vključeni invalidi – 2.122 članov – štirih občin Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje.

Prve dni poplav je bilo v teh krajih po besedah Hočevarjeve vzpostavljanje stika z njihovimi člani izjemno oteženo, saj so bili številni brez telefonskega signala in odrezani od sveta. Za zdaj imajo v zvezi podatke, da so 97 njihovih članov poplave hudo prizadele, vsaj trije pa so ostali brez svojih domov.

Vendar pa ti ljudje ne ostajajo brez pomoči. Nekaterim so že bili ponujeni nadomestni domovi, prav tako so člani društev iz drugih koncev Slovenija takoj izkazali izredno solidarnost: v Društvu invalidov Sevnica so nemudoma namenili pomoč invalidu iz Mežiške doline; v društvih iz Celja in Žalca so člani prek družbenih omrežij zbrali več kot osem tisoč evrov za materialno pomoč invalidom, ki so jih prizadele poplave. Številni želijo pomagati tudi z oblačili in hrano.

"Odziv naših članov je zelo velik, želijo pomagati prizadetim invalidom, prepričana sem, da je številnim vlil ponovno upanje v prihodnost. Pomoči in solidarnosti med tistimi, ki jih je življenje že prizadelo, med našimi člani nikoli ne zmanjka. To se pokaže v dobrih časih, ko gredo naši člani na pomoč k invalidom, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti v različnih življenjskih razmerah. Prav posebej pa pride do izraza v težkih časih, ko smo vsi Slovenci stopili skupaj, da si med seboj pomagamo," pravi Hočevarjeva.

Kako deluje največja nacionalna invalidska organizacija?

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je prostovoljno, nevladno in nepridobitno združenje društev invalidov, ki deluje že od leta 1969 in bo prihodnje leto praznovalo 55. obletnico ustanovitve. Zveza šteje kar 48.637 članov, ki aktivno delujejo v 69 lokalnih društvih in pokrivajo vse občine v Sloveniji, je povedal predsednik zveze Peter Bršek.

Več izmed teh društev je tudi medobčinskih in sestavljajo tesno mrežo povezanosti med člani, ki si med seboj pomagajo in izkazujejo solidarnost. V zvezo so vključeni tako invalidi kot tudi zakoniti zastopniki invalidov, vsi pa si prizadevajo olajšati življenjske razmere tistim, ki to najbolj potrebujejo. V zvezi delujejo večinoma prostovoljci in laiki, dodatno pomoč ter finančna sredstva za izvajanje raznolikih posebnih socialnih programov, tako na lokalni kot državni ravni, pa prejemajo tudi od Fiha, ki se trudi biti zanesljiv in stabilen vir sredstev za človekoljubne organizacije.

Sodelovanje med Zvezo in Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) traja že vrsto let: s pomočjo finančnih sredstev Fiha je ZDIS pred petnajstimi leti uredila prostore za društvo v občini Litija, prav tako so s pomočjo sredstev te fundacije pomagali pridobiti poslovne prostore za društvo na Koroškem. Ravno ta območja so bila v zadnjih tednih hudo prizadeta in prostori društev poplavljeni.

Predsednik ZDIS Bršek poudarja, da bodo zdaj morali večji poudarek nameniti programom, ki so usmerjeni v lajšanje življenjskih pogojev njihovih članov, še zlasti lajšanju življenja tistih članov zveze, ki so jih poplave najbolj prizadele. Samo lani so bila na državni in lokalni ravni sredstva Fiha uporabljena za več kot 35 tisoč članov ZDIS, opravljenih je bilo 530.146 prostovoljnih ur, ki jih je na terenu opravilo 1.339 njihovih članov in zunanjih sodelavcev društva.

Predsednik Zgornjesavinjskega MDI Mozirje Anton Gračner in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek. Foto: Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS)

Četrt stoletja naše pomoči tistim, ki so je najbolj potrebni



Oktobra letos Fundacija za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij (Fiho) praznuje 25 let svojega delovanja. Fiho je vezni člen, ki skrbi za neposredno pomoč najbolj ranljivim ljudem, saj (so)financira posebne socialne programe in storitve za reševanje socialnih stisk in težav ter socialnih potreb posameznikov.

Kako lahko pomagate?



ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE



Dunajska cesta 101

1000 Ljubljana



TRR: SI56 610000001368629

Koda namena: CHAR

Namen: POMOČ INVALIDOM POPLAVE

Sklic 00 0000



Finančna pomoč bo razdeljena izključno fizičnim osebam – invalidom (in njihovim družinam).