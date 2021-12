Kako bodo letos silvestrovali Slovenci? #video

Če z ocenami od ena do 10 ovrednotite, kako naveličani ste vprašanja, kje boste silvestrovali? Letos bo izbira vnovič okrnjena, če boste doma, vas nihče ne bo gledal postrani. Nasprotno: stroka je pozvala k praznikom v mehurčku, z najbližjimi. Silvestrovanj na prostem tako tudi letos ne bo; v lokalih pa boste lahko nazdravili, a boste morali za to imeti negativen hitri ali PCR-test. Zasebna druženja so omejena, in sicer na tri gospodinjstva.