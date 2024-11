Vladi in sindikatom javnega sektorja se mudi, če želijo ujeti napovedani rok za začetek izvajanja plačne reforme, to je 1. januar 2025. Časa za dokončni podpis imajo le še do petka, a se je znova zapletlo včeraj, ko je bilo predvideno parafiranje kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev. Kot pravijo sindikati, podpisa ni bilo zaradi pomanjkanja časa za pregled dokumentov, pogodbo so podpisali samo predstavniki petega plačnega stebra, konfederacija sindikatov javnega sektorja pa je zaprosila za preložitev parafiranja. Vladna stran je rok podaljšala do srede do 15. ure. Do zdaj so pogodbe parafirali le v stebru za javne agencije, sklade in zavode. Ob 11.30 bodo predstavniki sindikatov stopili pred javnost, novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

Predstavnica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič je v Odmevih na TV Slovenija povedala, da so se nekateri stebri pogajali še v petek zvečer in da ob koncu tedna niso imeli dovolj časa, da bi pregledali vse dokumente ter da vseh dokumentov še niso videli. Kot je poudarila, aneksi niso pripravljeni do te mere, da bi jih, tako kot je predlagala vladna stran, lahko parafirali v ponedeljek zjutraj.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so zato vladi in njeni pogajalski skupini predlagali, da se parafiranje kolektivnih pogodb in dogovorov v okviru prenove plačnega sistema javnega sektorja prestavi na sredo. Vlada jim je dala časa do 15. ure.

Zapleta se v ciljni ravnini

Če želijo ujeti zastavljeni rok za začetek izvajanja plačne reforme, to je 1. januar 2025, morajo do srede kolektivne pogodbe parafirati, vlada naj bi zadevo sprejela v četrtek, v petek pa naj bi sledil končni podpis. Ilešič Čujovič kljub kratkemu roku upa, da bodo do srede uskladili še zadnje podrobnosti v aneksih h kolektivnim podogbam in v dogovorih.

V ponedeljek je parafo za peti steber, torej za javni gospodarski zavod Brdo, zavod za gozdove in kmetijstvo, podpisal predsednik sindikatov državnih organov Frančišek Verk. Kot je povedal v Odmevih, je bilo pri tem stebru vse izpogajano pred več kot dvema mesecema. Medtem ko podpisa za drugi steber, ki med drugim zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce, ni dal.

Sindikati drugega stebra so nezadovoljni z vrednotenjem svojih delovnih mest. Kot je pojasnil Vrek, drugi steber nima normativnega dela kolektivnih pogodb, to so dopusti in razne bonitete, ki jih javni uslužbenec na posameznem delovnem področju dobi skozi izpogajano kolektivno pogodbo. Če tega v kolektivni pogodbi ne bo, se lahko zgodi, da tudi podpisa ne bo.

"Mi se tega globoko zavedamo in se bojimo, da tako povzročimo tudi kakšno škodo. Ampak ne moremo se pa zadovoljiti s tem, da je tisti, ki mora za izvršitev svojih nalog tudi dati svoje zdravje, življenje, vreden morda sto evrov več od nekvalificiranega delavca, ki morda nima niti osnovne šole," je bil v Odmevih jasen Vrek.

Kaj bo, če se jim ne bo uspelo dogovoriti?

Če jim dogovora do 15. novembra ne bo uspelo doseči in kolektivne pogodbe ne bodo sklenjene, je dogovor med vlado in sindikati, da bo vlada najkasneje do 22. novembra po nujnem postopku predlagala prenehanje veljavnosti zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, vrednega kar 1,4 milijarde evrov.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, "naj bi bila reforma po dogovoru s sindikati uveljavljena, tudi če ne bi bile podpisane vse kolektivne pogodbe dejavnosti, podpisano pa bi jih bilo zadostno število", in sicer nova kolektivna pogodba za javni sektor, aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev najmanj štirih plačnih skupin.

V tem primeru bi se tudi za zaposlene v dejavnostih, za katere kolektivna pogodba dejavnosti ne bi bila podpisana, uveljavila nova plačna lestvica (vključno s prevedbo iz sedanjih plačnih razredov v nove) in druge spremembe, ki jih prinaša nov zakon. Ne bi pa bili uveljavljeni novi plačni razredi in druge vsebine, ki jih ureja konkretna kolektivna pogodba, ki ne bi bila podpisana.

Kvorum, po katerem je za veljavnost potreben podpis večine reprezentativnih sindikatov, je z zakonom določen samo za kolektivno pogodbo za javni sektor, in sicer je zahtevana "večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja". Za dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v javnem sektorju kvorum zakonsko ni predviden, na vladni strani pa pričakujejo, da bodo tisti sindikati, ki bodo podpisali kolektivno pogodbo za javni sektor, podpisali tudi dogovor, ter da bodo upoštevali, da sta oba akta veljavna, če bosta imela večinsko podporo.