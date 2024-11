Kaj razkriva vmesno poročilo o sumih vmešavanja politike v delo policije

Predsednik preiskovalne komisije državnega zbora, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, Aleš Rezar bo predvidoma ob 16. uri predstavil podrobnosti po današnji seji preiskovalne komisije.

Da je vsebine za vmesno poročilo preiskovalne komisije dovolj, je Rezar povedal že junija. Takrat je izjavil še, da se bodo odločili, ali bodo vnovič zaslišali nekdanje zaposlene na uradu za preprečevanje pranja denarja. Po njegovih besedah naj bi bila to vsaj ena oseba.

Spomnimo, pred člani komisije so namreč že pričali nekdanji direktor urada Damjan Žugelj, nekdanji namestnik direktorja urada Damjan Režek in nekdanji uslužbenki urada Simona Kaučič in Petra Zakrajšek. "Krepijo se sumi, da se je urad za preprečevanje pranja denarja pod vladavino Janeza Janše spremenil v nekakšno tajno politično policijo, s katero je SDS vohljala za bančnimi računi vseh tistih, ki jim niso bili po volji," je takrat dejal predsednik preiskovalne komisije.

Glede omenjenih zaslišanj pa je ocenil tudi, da so se priče "očitno dogovorile za taktiko prikrivanja", njihove izjave pred komisijo pa da so izkazale predhodno usklajevanje prič. "Pričanje Petre Zakrajšek in Damjana Žuglja se je v pomembnem delu skladalo oziroma sta uporabila celo enake besedne zveze," je izpostavil Rezar.