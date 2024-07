Kaj prinaša novi podnebni zakon?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog podnebnega zakona. Ta med drugim ohranja subvencije za fosilna goriva in predvideva novo enkratno dajatev za zasebne letalske prevoze.

Generalni direktor Direktorata za podnebne politike Andrej Gnezda je za Radio Slovenija dejal, da so se ukinitvi subvencije za fosilne goriva (sem sodijo vračanje trošarine za tovornjakarje in kmete) na ministrstvu odpovedali, ker je bilo jasno, da ne bo soglasja z deležniki in drugimi resorji.

Ni bilo soglasja

"Če podnebne politike niso konsenzualne, je njihovo izvajanje vprašljivo. Ocenili smo, da konsenza ni bilo, zato nismo šli najprej s predlogom ukinitve subvencij za fosilna goriva," je pojasnil Gnezda.

Prihaja pa nova dajatev – enkratna dajatev za zasebne letalske prevoze. "Pri letalih do 20 potnikov bo izvajalec letalskih storitev obračunal posebno dajatev, predlog je, da bo to 250 evrov," je povedal Gnezda.

Širjenje trgovanja z emisijskimi kuponi

Prav tako zakon širi trgovanje z emisijskimi kuponi: na sektorje stavb in cestnega prevoza. Sredstva, ki se bodo nabirala s to dajatvijo, se bodo po besedah Gnezde usmerjala v blaženje prevozne in energetske revščine.