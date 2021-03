Kaj je razkril inšpekcijski nadzor: se državljani držimo ukrepov? #video

Inšpektorji so od 1. do vključno 7. marca opravili 3.754 nadzorov v zvezi z obvladovanjem epidemije, pri čemer so izrekli 12 prekrškovnih sankcij, 404 opozorila in 164 upravnih ukrepov. Spoštovanje ukrepov je nadzirala tudi policija, ki pa je od 4. do vključno 10. marca obravnavala 1.140 prekrškov, kar je približno 20 odstotkov manj kot teden prej.

Od vseh inšpekcijskih služb je zdravstveni inšpektorat opravil 1.147 nadzorov in izrekel sedem prekrškovnih sankcij, 133 opozoril in tri odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti, je na današnji vladni novinarski konferenci o covid-19 povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. V gostinstvu so tokrat opravili 175 nadzorov, izrekli pa šest prekrškovnih sankcij in 28 opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti so inšpektorji po besedah Potze opravili 572 nadzorov, izrekli pa eno sankcijo, 37 opozoril in tri odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti. Na zunanjih javnih površinah so opravili 353 nadzorov in izrekli 68 opozoril.

Nadzor tudi na smučiščih

Pri 47 nadzorih testiranja v šolah in vrtcih niso ugotovili nobenih neskladnosti. Kot je še predstavila Potza, so inšpektorji ves teden nadzirali tudi delovanje smučišč, med koncem tedna pa je nadzor potekal poostreno skupaj s policijo in inšpektoratom za infrastrukturo, pri čemer se nadzori niso podvajali.

Zdravstveni inšpektorat je pri tem izvedel devet nadzorov smučišč, in sicer dvakrat na Voglu, v Kranjski Gori in na Krvavcu. Prav tako so en nadzor izvedli na Golteh, Kaninu in Rogli. Kot je še dejala Potza, so neskladnosti ugotovili na Krvavcu, Voglu in Rogli. Izdali so tudi 21 opozoril zaradi neuporabe zaščitnih mask in nezadostne medosebne razdalje. Tudi pri nadzoru gostinstva na smučiščih so inšpektorji ugotovili tri neskladnosti, in sicer v Kranjski Gori, na Kaninu in Golteh. Skupno so na tem področju izrekli 12 opozoril, poroča STA.

V večini primerov kršitev odloka o omejitvi gibanja

Nadzor je od 4. marca do vključno 10. marca opravljala tudi policija. Po besedah Alojza Sladiča z uprave uniformirane policije so nadzore glede izvajanja odločb vladnih odlokov opravili na 15.704 krajih, nekatere tudi na podlagi 61 prijav občanov. Do izrazitejšega dviga kršitev odlokov je po besedah Sladiča prišlo v nedeljo, a je bilo teh bistveno manj kot teden prej. Skupaj je policija tako obravnavala 1.140 prekrškov, kar je približno 20 odstotkov manj kot teden prej. Od tega so izrekli 857 opozoril in izdali 283 plačilnih nalogov.

"V večini primerov je šlo za kršitve odloka o omejitvi gibanja, predvsem gibanja v nočnem času, ali prekrške, povezane z nošenjem zaščitnih mask," je še po pisanju STA dejal Sladič. V zadnjih sedmih dneh so potrdila o napotitvi v karanteno na domu vročili 7.892 osebam, kar je dobrih 30 odstotkov manj kot teden dni prej. Ob tem se po navedbah Sladiča delež mladoletnih, ki jim izdajo potrdilo, giblje okoli desetih odstotkov.

Tudi Sladič je tako kot Potza predstavil še podatke o poostrenem nadzoru s smučišč. Policija je upoštevanje ukrepov nadzirala na 16 smučiščih, pri čemer je sodelovalo 55 policistov, ki so izrekli 115 opozoril zaradi neuporabe mask. 12 smučarjev so preizkusili z alkotestom, vsi rezultati pa so bili negativni. Ob tem so obravnavali tudi nesrečo s hudo poškodbo. Policija je po nadzoru ocenila, da je bilo delo na večini smučišč dobro organizirano. Policisti so nadzirali tudi upoštevanje varnostnih ukrepov na terasah nekaterih gostinskih lokalov na območju jugovzhodne in posavske statistične regije, kjer nepravilnosti oz. posebnosti niso ugotovili.