Jutri se začenja za otroke: testiranje bodo opravljale posebej usposobljene medicinske sestre

Kot je za STA povedal Kacin, se bo jemanje brisov kmalu končalo, nato pa sledi obdelovanje krvnih vzorcev. Rezultati bodo znano po prvomajskih praznikih.

V raziskavo o reprezentativnem vzorcu, ki bo ponudil natančnejši odgovor, koliko Slovencev je okuženih s covid-19, je bilo povabljenih 3000 ljudi, soglasje za sodelovanje pa je za zdaj dalo 1320 ljudi. To so zadnji znani podatki, od konca preteklega tedna.

V primeru, če v raziskavo ne bo privolilo predvidenih 1500 ljudi, bodo v prihodnjih dneh lahko tisti, ki bi si želeli biti vključeni, prijavili za sodelovanje. Kacin je dejal, da bodo k sodelovanju ljudi povabili na jutrišnji novinarski konferenci.

Koliko je bilo zavrnitev, ni znano

Foto: STA Točnega števila, koliko ljudi je zavrnilo sodelovanje v raziskavi, ni. V petek je predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec dejal, da se številka giblje okrog 500. Med najpogostejšimi razlogi za zavrnitev je strah pred preiskavo oziroma razlog, da je odvzem brisa boleč. Petrovec je dejal, da so vsi preiskovanci zatrdili, da je to banalen postopek, ki ne boli. Po zadnjih podatkih so odvzeli 1221 vzorcev.

Rezultati nacionalne raziskave in siceršnji epidemiološki kazalci poteka epidemije covida-19 bodo namreč podlaga za nove sprostitve ukrepov, med drugim tudi omejitve gibanja in dela v izobraževalnih ustanovah.

Sicer pa se v torek izteče tudi rok, do katerega morajo ministrstva oddati poročila o zagotavljanju zaščitne opreme v času epidemije covida-19 in o stanju opreme v času primopredaj ob nastopu nove vlade Janeza Janše. Kacin še ni mogel zagotovo povedati, kdaj bo vlada obravnavala ta poročila, ker jih je najprej treba pregledati in prebrati, kar bo zagotovo vzelo dan ali dva, poroča STA.