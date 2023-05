Je vaša plača pravilno obračunana? Preverite tukaj.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v tem tednu pripravlja dneve odprtih vrat, v okviru katerih bodo njeni sodelavci v 14 mestih na razpolago vsem, ki bi želeli preveriti, ali je njihova plača pravilno obračunana, ali so plačani vsi prispevki in ali prejemajo vse dodatke. Svetovanje je brezplačno, se je pa treba prijaviti.

ZSSS letošnji teden odprtih vrat, peti po vrsti, posveča plačam in pregledu plačilnih list. V 14 mestih bodo njihove strokovne službe na razpolago vsem, ki bi želeli preveriti svoje plačilne liste in ugotoviti, ali je vse tako, kot mora biti; da je plača pravilno obračunana, da so plačani vsi prispevki in da prejemajo vse dodatke, ki zaposlenim pripadajo. Na voljo bodo tudi za druga vprašanja, pravijo.

Svetovanja bodo za vse brezplačna, zaradi strokovnosti izvedbe pa je nujna pravočasna prijava prek spletne strani www.zsss.si/tov-2023/. V ZSSS zainteresirane pozivajo, naj na svetovanje prinesejo plačilno listo, pogodbo o zaposlitvi in, če je možno, podjetniško kolektivno pogodbo.