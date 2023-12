"Želela bi poudariti sledeče. Peter je podal te številke in nanj se morate obrniti z vprašanji," je na vprašanja o vrednotenju podjetja za hrvaški medij Index.hr dejala soustanoviteljica Bellabeata Slovenka Urška Sršen. Po njenih besedah Bellabeat ni nikoli dobil zunanje investicije, ki bi upravičila vrednost v višini 3,5 milijarde evrov. "Če nekdo želi investirati v Bellabeat po omenjeni evaluaciji, potem nas to ne moti. Vendar dokler resno zanimanje investitorjev ni izkazano, gre le za ugibanje," je še dejala Sršenova.

Ker je podjetje Bellabeat uradno registrirano v ameriški zvezni državi Delaware, ki ne razkriva poslovnih rezultatov in lastništva pravnih oseb, je trditve danskega milijonarja Petra Warnøea nemogoče javno preveriti. Glede na poročanje danskega dnevnika Berlingske ima Warnøe prek svoje investicijske družbe Nordic Eye okoli 20-odstotni delež v Bellabeatu, ki ga je pridobil leta 2018 v zameno za 50-milijonsko investicijo.

Urško Sršen je ameriški Forbes leta 2016, ko je bila podjetnica stara 26 let, celo uvrstil na prestižni seznam "30 under 30" (30 ljudi, mlajših od 30 let, ki naj bi v prihodnosti spreminjali svet). Foto: Forbes/Zajem zaslona

Afera zaradi videoposnetka

Zgodba okoli podjetja Bellabeat je izbruhnila ta teden zaradi poročanja danskega dnevnika Berlingske, katerega novinarji so na spletu izbrskali videoposnetek Warnøea, ki je nemške investitorje prepričeval, naj vložijo svoj denar v startup. Posnetek je nastal marca letos in je bil dostopen prek spletne platforme Vimeo, vse dokler niso danski novinarji začeli pošiljati vprašanj o trditvah, ki jih je izrekel Warnøe.

Posnetek so na spletu sicer objavili nemški investitorji iz sklada tveganega kapitala MK Venture Capital. Nemci na podrobna vprašanja Berlingske niso odgovorili, sporočili so le, da je bil videoposnetek namenjen internemu krogu investitorjev in da so ga objavili ponesreči.

Kaj vse je trdil danski milijonar: Bellabeat pred prvo splavitvijo delnic na borzo?

Kot poroča danski Berlingske, je Warnøe iskal svež denar za Bellabeat, ki naj bi podjetju v prihodnjem letu med drugim pomagal pri splavitvi na borzo. Danske novinarje pa je zmotilo dejstvo, da je v videoposnetku Warnøe Nemcem ponujal vstop v podjetje z 80-odstotnim popustom glede na uradno vrednotenje Bellabeata Nordic Eye. Da ta Bellabeat vrednoti na 3,5 milijarde evrov, danski novinarji utemeljujejo z internimi dokumenti danskega investicijskega podjetja.

Finančni analitiki so za Berlingske izpostavili, da 80-odstotni popust ni smiseln in da kaže, da se v podjetju dogaja nekaj nenavadnega. Po mnenju analitikov "razprodaja" lastnikov najverjetneje kaže na likvidnostne težave podjetja. Nordic Eye ima glede na trditve danskih novinarjev v internih dokumentih sicer zapisano, da je Bellabeat imel lani okoli pet milijonov uporabnikov, prihodki podjetja pa naj bi znašali okoli 500 milijonov evrov.

Velik "popust" pa je, kot naj bi bilo razvidno iz videoposnetka, zmotil tudi nemške investitorje, ki so Warnøea vprašali, zakaj sta ustanovitelja pripravljena sprejeti nove investitorje v podjetje s tako velikim popustom. Warnøe je Nemcem dejal, da sta Hrvat in Slovenka zelo skromna človeka, ki se osredotočata na podjetje in delata noč in dan, ter tudi nakazal, da se je nadzorni svet podjetja že pogovarjal s kandidati, ki bi od obeh ustanoviteljev prevzeli vodenje podjetja.

Apple, Netflix in Kardashianovi

V spornem videoposnetku Warnøe Nemcem tudi zatrjuje, da Bellabeat posluje tudi z Applom, Googlom, Teslo in Audijem. Prav tako naj bi ravno pripravljali kampanjo z znano ameriško pevko Miley Cyrus, sodelovali pa naj bi tudi z Netflixom.

Warnøe je nemškim investitorjem tudi dejal, da je zanimanje za vstop v lastniško strukturo Bellabeata veliko, med potencialnimi investitorji naj bi bili tudi eden izmed največjih finančnih skladov na svetu Blackstone, finančno podjetje znane ameriške družine Kardashian in pa celo Amazon.

Prodajo lastniških deležev naj bi organizirali banki Goldman Sachs in UBS, kar po besedah Warnøeja kaže na to, da obe finančni instituciji vidita veliko priložnosti v prvi splavitvi delnic Bellabeata na borzi, do katere naj bi prišlo leta 2024. Obe investicijski banki sta po besedah Danca vrednost Bellabeat ocenjevali na med tri in 3,8 milijarde evrov.

Banki Goldman Sachs in UBS na vprašanja danskih novinarjev nista odgovorili.

Danski novinarji so se z vprašanji obrnili tudi na podjetja, omenjena v videoposnetku, odgovor so prejeli le od Audija. Pri nemškem proizvajalcu avtomobilov so sodelovanje z Bellabeat zanikali.

Tako poročanje danskih medijev komentirata Sršenova in Murn

Iz Bellabeata so danskim novinarjem odgovorili le, da so bili v posnetku razkriti zaupni podatki. Sršenova je za Berlingske dejala, da sta bila z objavo posnetka kršena zaupanje in pogodba o nerazkritju informacije ter da v podjetju ugotavljajo, kaj se je pravzaprav zgodilo.



Sta pa bila ustanovitelja startupa veliko bolj zgovorna za hrvaški medij Index.hr. "Najbolj nas je zmotila zloraba našega zaupanja. Zdaj moramo preveriti, zakaj je prišlo do omenjenega dogodka, in moramo preprečiti, da bi se kaj takega ponovilo. V prihodnje bodo vse informacije prihajale neposredno od nas," je po poročanju Index.hr dejala Seršenova.



Na vprašanje, ali res sodelujejo z Miley Cyrus, Sršenova ni želela odgovoriti. "V tem trenutku lahko rečem le, da preiskujemo dogajanje," je dejala.



Ali Bellabeat res sodeluje z Netflixom? "Tudi o tem ne moremo govoriti," je odgovorila Sršenova.



Ali je Peter Warnøe lagal o poslovanju podjetja? "Brez komentarja. V tem trenutku lahko rečem le, da preiskujemo dogajanje," je odgovorila Sršenova in poudarila, da bi ustanovitelja zelo zmotilo, če bi se izkazalo, da je Warnøe zavajal nemške investitorje. Danec pa je po besedah Murna zagotovo izrekel nekaj neresnic. Investitor je Nemcem namreč trdil, da je on predsednik nadzornega sveta Bellabeata, vendar Murn pravi, da to ni res.