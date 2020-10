Janša zadeve Trenta ne komentira, ker se "komentira sama"

V parlamentarnih vrstah ob neuradni informaciji o vložitvi obtožnice zoper premierja Janeza Janšo zaradi poslov z zemljišči v Trenti opozarjajo na dolgotrajnost postopkov, a se nadejajo, da pravna država deluje in bo sodišče odločilo v doglednem času. Tudi v opozicijskih vrstah ocenjujejo, da zadeva v tej fazi trdnosti koalicije ne more zamajati.

Potem ko se je februarja po več kot petih letih končala sodna preiskava zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti, je specializirano državno tožilstvo po neuradnem poročanju časnika Večer v četrtek na ljubljansko okrožno sodišče vložilo sicer še nepravnomočno obtožnico zoper premierja Janeza Janšo, nekdanjega predsednika uprave Imosa Branka Kastelica in nekdanjega direktorja Eurogradenj Klemna Gantarja.

V kabinetu predsednika vlade so sicer v četrtek za STA pojasnili, da Janša ostaja pri komentarju, ki ga je o zadevi dal konec decembra 2013. Spornost nepremičninskih poslov med njim in podjetjem Imos je dokazano popolnoma iz trte izvita, so takrat poudarili v SDS. Kot so navedli v zapisu na spletni strani, je Janša posestvo v Trenti kupil leta 1992 s pomočjo honorarja od izdanih knjig.

Janša se je takrat na ovadbo odzval na družbenem omrežju Twitter. "Toliko o neodvisnem NPU. Dušenje s postopki, ki ga je novembra napovedal žvižgač s tožilstva, se nadaljuje," je zapisal.

Janša spomnil, da je na to vprašanje že odgovarjal

Danes pa je Janša v izjavi za medije ob robu vrha EU v Bruslju dejal le, da zadeve ne komentira, ker se "komentira sama", in spomnil, da je na to vprašanje že odgovarjal.

Koalicijski partnerji vsebine obtožnice večinoma ne poznajo, zato jo težko komentirajo. So pa v SMC za STA dodali, da pričakujejo, da "bodo pristojni organi in institucije opravili svoje delo v skladu z zakonodajo".

V NSi so poudarili, da ta primer žal kaže, kako počasi meljejo slovenski sodni milini, ki so za sodno preiskavo potrebovali kar pet let. "Takšno stanje kliče po spremembah, ki bodo prinesle večjo učinkovitost slovenskega sodstva, ljudem pa pravico in pravno varnost takrat, ko jo potrebujejo," so poudarili za STA.

Tudi poslanec DeSUS Branko Simonovič je v izjavi za medije v DZ dejal, da podrobnosti zadeve ne pozna. Je pa po njegovih besedah Slovenija pravna država in njeni organi delujejo. Ocenjuje, da je to osebna stvar premierja, zato tudi ne vidi potrebe, da bi se o tem pogovarjali v koalicijskih okvirih.

Pomen pravne države so izpostavili tudi nekateri v opozicijskih vrstah. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je izrazil upanje, da je pravosodje "še tisti steber, ki bo te stvari pripeljal do konca, ne da bi prej zastarale". Ob vprašanju glede morebitnih političnih posledic pa je Golubović v izjavi za medije v DZ pripomnil le, da je "ta vlada izgubila vrednostni kompas, tako da je videti, da ji je dovoljeno vse".

Po besedah vodje poslancev SD Matjaža Hana bo zadevo spet mogoče komentirati, ko bo sodišče povedalo svoje. Ocenil je, da gre vendarle za "tako staro stvar", da so koalicijski partnerji zanjo vedeli, še preden so šli v koalicijo z Janšo.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je dodal, da je zgodba znana, ni pa se želel opredeljevati do tega, ali je premier kriv ali ne. "Glede na to, da je v takšnih ali drugačnih postopkih kar nekaj ministrov, mislim, da se spodobi tudi za predsednika vlade, da dobi še enega na svojo grbo," je povedal. Vatovec upa, da bodo pristojni organi naredili vse, kot je treba, in da bo njihova končna ugotovitev tudi obstala, da ne bi bili spet priča kakšnemu zastaranju. Ocenjuje pa, da takšna stvar "ne more zamajati trenutne politične klime v tej koaliciji".

Razočaranje nad dolgotrajnostjo postopkov pa je v izjavi za medije izrazila vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. "Ne glede na to, kdo je obtožen, kdo je osumljen, bi morali posamezniki priti prej na vrsto na sodišču," je poudarila. Tam pa naj se izkaže, ali so krivi ali ne. Pričakuje, da bo v nadaljevanju postopek tekel hitreje. Politične posledice so po njenih besedah odvisne od epiloga, ocenjuje pa, da jih v fazi vložitve obtožnice še ne bo.

Po besedah Janija Ivanuše iz SNS se z obtožnico "dela vse na tem, da se ta vlada zruši". Ocenjuje pa, da vlade to ne more omajati.