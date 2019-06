Izpolnjeni vsi pogoji za nevihte z debelo točo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Možne bodo tudi močnejše nevihte s točo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Goriškem in ob morju okoli 29 stopinj Cezija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo na zahodu. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo občasno še krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo na Primorskem manj verjetne.

Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do okoli 29 °C.

Nastale bodo močnješe nevihte

Nad Slovenijo z Italije prihaja fronta s padavinami. Foto: Arso Danes tekom dneva bodo izpolnjeni vsi osnovni pogoji za nastanek močnejših neviht, ki lahko ponekod ustvarijo debelo točo, močne sunke nevihtnega piša ter silovite nalive, poroča Neurje.si.

Najvišja, 3. stopnja nevarnosti je izdana za del notranjosti Hrvaške in skrajni vzhod Slovenije, kjer bo največjo nevarnost predstavljala debela toča, 2. stopnja nevarnosti pa velja za ostale dele Slovenije, kjer so prav tako možne močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, sunki vetra in lokalno debelejšo točo, še dodajajo.

Opozorilo pred točo je danes izdal tudi Arso. Možne močnješe nevihte z nalivi, sunki vetra in točo se bodo pojavljali sredi dneva, popoldan in zvečer.

Začetek tedna znova vroč

V ponedeljek in torek bo sončno in spet vroče. Predvsem v ponedeljek bo na Primorskem še pihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodnik.

Toča v prešnjih dneh: