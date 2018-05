Izbiramo težje poti, ki vodijo do kakovostnih izdelkov

Pred vami je še en zanimiv in oseben pogled v življenje, delo in razmišljanje slovenskih predelovalcev mleka .

Tokratna sogovornica je bila direktorica Mlekarne Krepko Sandra Turnšek. Zaupala nam je, kaj je bistveno za visoko kakovost njihovih mlečnih izdelkov – izbira težjih in zapletenejših tehnoloških postopkov, potrpežljivost in zvestoba svoji viziji. Poudarila je zanimivo dejstvo, na katero pogosto pozabljamo: nič ni narobe, če se mleko skisa.

Koliko so povprečno oddaljeni pridelovalci mleka, katerih mleko predelujete v mlekarni?

Približno 60 kilometrov. Vsi pa so s samo treh območij: Dolenjske, Primorske in Notranjske.

Od koliko različnih pridelovalcev mleko odkupujete?

Od devetih. Z vsemi se poznamo osebno, smo pravzaprav družinski prijatelji. Po toliko letih je med nami zraslo vzajemno zaupanje in spoštovanje. Že leta 2007, ko smo vsi skupaj stopili na pot ekološke pridelave in predelave mleka, je bil nam vsem to način življenja. Tega se nismo lotili zaradi denarja, tu ni bilo pohlepa, ampak želja po bolj zdravem načinu življenja in zavest o skrbi za naravo. Pogosto rečem, da je to gibanje – zelo močno se zavedamo, kaj zapuščamo svojim otrokom. Želimo, da imajo naši potomci rodovitno, dobro zemljo, ki jim bo vračala z dobrimi in zdravimi pridelki. Danes, širše gledano, žal ne gre v pravo smer, prav zato mi tudi ne delujemo globalno. Leta 2007 smo bili še osamljeni v svoji ideji o ekološki pridelavi in predelavi, zato smo bili pogosto tudi tarča posmeha, danes pa je to moderno. A menim, da tu vodilo nikakor ne sme biti denar, ker nam takšno razmišljanje vsem lahko povzroči veliko škode. Povzroča namreč neučakanost, kar vodi v napake, če pa se enkrat izgubi zaupanje končnega kupca, ima to lahko posledice za vse nas.

Kakšne so kontrole v mlekarni, kaj vse preverjajo?

Kontrole so:

redne veterinarske,

ekološka kontrola (preverja sledljivost – vsaka komponenta v izdelku mora biti ekološka, od mleka do sadja za sadne baze, popra za sir s poprom ipd.),

kontrola certifikata "izbrana kakovost – Slovenija",

že eno leto pa smo tudi nosilci standarda IFS, ki se preverja enkrat letno in je najvišji standard živilske industrije.

Kako zagotavljate sledljivost izdelkov, kaj to pomeni za potrošnika?

Sledljivost zagotavljamo z inštitucijami. Te skrbijo za kontrole. Sami jo zagotavljamo tako, da poznamo vsakega posameznega kmeta. Naše tehnologinje na kmetijah pridelovalcev opravljajo nenapovedane kontrole. Mleko vzorčijo ponoči, ko pridelovalec spi in ne ve, da bodo prišle. Nenapovedane kontrole opravljamo dvakrat mesečno. Naj povem zabavno anekdoto: pri enem od pridelovalcev sta sodelavki na cisterni, od koder jemljeta vzorce mleka za kontrolo, ponoči našli nastavljeno čokolado kot darilo za osmi marec.

Kako ste vpeti v lokalno okolje?

Smo največji delodajalec na področju živilske industrije na tem območju. Rekla bi, da je 98 odstotkov delavcev z lokalnega območja. Glavna tehnologinja je pri nas delala že kot dijakinja in je zaradi nas tudi izbrala študij živilske tehnologije. Spodbujamo vse, da se izobražujejo, mi pa jih potem zaposlimo. Menim, da imamo na lokalno okolje kar precejšen vpliv.

Koliko ljudi iz neposredne okolice zaposlujete?

Zaposlenih je 46, večina je iz bližnje okolice.

Katere tradicionalne postopke predelave ohranjate? Kaj se je skozi leta izboljšalo, kateri trendi so se pojavili, kaj vam je olajšalo delo?

V mlekarni Krepko uporabljamo samo tradicionalne postopke, kar se najbolj vidi pri našem tradicionalnem kefirju, ki ga še vedno edini delamo iz kefirnega zrna. Postopek je zapleten in dolgotrajen, a je edini, ki zagotavlja samo zanj značilne učinke. Enako je pri drugih izdelkih – izbiramo težje poti in zlasti delamo izdelke, ki jih sami pogrešamo na prodajnih policah. Upamo, da bo končni kupec prepoznal to kakovost. Trendov se nikdar nismo držali. Raje delamo tisto, kar znamo, in to delamo dobro. Ni prav, da danes vsakdo dela vse. Zato smo se za nekatere stvari izjemno specializirali. Sicer pa so v trendu polnomastni izdelki in visokobeljakovinski izdelki.

Kako v vaši mlekarni sledite trendom v predelavi/tehnologiji za predelavo mleka?

Predvsem se je pojavil trend, da nas kupci sami iščejo, zato jim ponujamo tudi dostavo na dom – razvažamo po celotni Sloveniji. Ponudbo pri dostavi smo obogatili tudi z drugimi slovenskimi ekološkimi izdelki.

Koliko različnih mlečnih izdelkov izdelujete?

Izdelujemo pravzaprav vse mlečne izdelke. To so kefirji različnih okusov, kajmak, sir v slanici, navadni in sadni jogurti, maslo, mleko, pinjenec in pinjenec z okusom, siri (navadni in z dodatki), sir v oljčnem olju, sir za žar, sirotka in sirotka z okusom, skuta in skutin namaz. Večina izdelkov ima ekološki certifikat, vsi izdelki pa nosijo oznako "izbrana kakovost – Slovenija", saj odkupujemo in predelujemo izključno slovensko mleko visoke kakovosti.

Kako zagotavljate varnost vaših izdelkov, kaj to pomeni za potrošnika?

Po HACCAP in standardu IFS. To dvoje skupaj potrošniku zagotavlja stoodstotno varnost.

Kakšno je vaše mnenje, zakaj je slovenska predelava boljša od tuje?

Ni boljša, je pa drugačna. Imamo namreč specifično pokrajino, zelo veliko je visokogorja. Naša zemlja k sreči še ni tako onesnažena, kot je v bolj industrijskih državah srednje Evrope. Še vedno se je pri nas obdržala tradicija mlekarstva, zato so izdelki iz slovenskega mleka na trgu zelo cenjeni. Na sejmih v tujini lahko poskusiš vse tuje izdelke in jih primerjaš z našimi. Slovenski izdelki so neprimerljive kakovosti. Ali je ta boljša ali samo drugačna, je mnenje posameznika.

Podpisali smo tudi listino Zaveza odgovornosti, ki je zelo velika stvar – mlečni predelovalci smo se zavezali, da bomo v mlečnih izdelkih zniževali vsebnost sladkorja. S tem v mlekarni Krepko nimamo težav, ker ga v izdelke nikdar nismo posebej dodajali.

Kako naj po vašem mnenju kupec v trgovini sprejme odločitev, kateri izdelek bo kupil?

Izbira naj sveže in čim manj predelane izdelke. Sam naj se glede na svoj življenjski stil odloči, ali bo kupoval polnomastne ali posnete izdelke. Otrokom priporočam polnomastne izdelke, ker z njimi dobijo tudi v maščobi topne vitamine A, E, D in K. Če ste neaktivni, raje izberite manj mastne izdelke. V vsakem primeru pa naj kupec izbere sveže izdelke brez podaljšanjih rokov trajanja. Prav je, da se mleko skisa! To pomeni, da je mleko "živo", tako, kot mora biti.