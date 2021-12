Izberite gorivo MOL EVO in sodelujte v veliki nagradni igri za Audi Q3

Bencinski servisi MOL po vsej Sloveniji svojim strankam poleg celovite ponudbe za postanek na poti nudijo tudi visokokakovostna goriva MOL EVO. Pozimi še posebej priporočajo premium goriva MOL EVO Plus. Njihove prednosti so namreč odličen učinek in ohranjanje čistosti motorja, daljša življenjska doba, večja moč motorja in več prevoženih kilometrov. Ob tem pa za gorivo MOL EVO Diesel Plus velja tudi, da omogoča zanesljiv zagon v ekstremnih vremenskih razmerah, do –40 ˚C.

V Skupini MOL se nikoli ne ustavijo, saj z desetletji izkušenj nenehno izboljšujejo svoja MOL EVO goriva in premagujejo današnje ter prihodnje izzive. Ta pristop uteleša v svoji vsebini in imenu tudi znamka goriva, saj EVO pomeni EVOLUCIJO. Več desetletij izkušenj je razvojno ekipo Skupine MOL vodilo do nenehnih razvojev goriv EVO, ki obogatena z inteligentno formulo MOL EVOTECH danes učinkovito čistijo motorje vaših vozil, s čimer podaljšajo življenjsko dobo vašega jeklenega konjička.

Goriva, obogatena z inteligentno formulo MOL EVOTECH

Formula MOL EVOTECH je sposobna zaznati prah in obloge, ki se nabirajo v motorjih. Čisti motorne dele in jih ščiti pred korozijo. Obloge se lahko nabirajo na ključnih sestavnih delih sistema za gorivo, kot so ventili, injektorji in valji, ter lahko zmanjšajo življenjsko dobo in vplivajo na delovanje motorja. Goriva EVO Plus pa vključujejo še več formule MOL EVOTECH, kar ima še boljši učinek na motorje vaših vozil.

Izberite EVO 100 Plus in EVO Diesel Plus goriva, če iščete najboljše za svoj avto. Oba namreč zagotavljata odličen učinek čiščenja, ki se odraža v boljši zmogljivosti, optimalnejši porabi in daljši življenjski dobi motorja. EVO Plus premium goriva se lahko uporabljajo za katerikoli tip avtomobila.

Kdaj izbrati premium gorivo MOL EVO Diesel Plus?

Premium gorivo EVO Diesel Plus je na voljo že na 36 bencinskih servisih MOL po vsej Sloveniji. Zato svetujejo, da izberete ta tip goriva, če:

stavite na zanesljiv zagon, tudi v ekstremnih zimskih razmerah do – 40 ˚C ,

, posvečate skrb svojemu vozilu s sodobnim gorivom najvišje kakovosti,

si želite zanesljivost in izjemen užitek med vožnjo,

si želite sestavne dele avtomobila zaščititi že pri oskrbi z gorivom,

si želite optimalno zmogljivost in daljšo življenjsko dobo motorja,

si želite manjšo porabo goriva.

Velika MOL nagradna igra – natoči gorivo MOL EVO in osvoji Audi Q3!

Natočite gorivo MOL EVO in osvojite eno od bogatih nagrad ter glavno nagrado: avtomobil Audi Q3. Ostale nagrade, ki jih prav tako lahko osvojite, so darilni boni za gorivo v vrednosti 40, 500 ali 1.500 evrov. Srečne nagrajence bodo izžrebali na dnevni, tedenski in mesečni ravni.

Vsi sodelujoči se bodo potegovali tudi za glavno nagrado, to je avtomobil Audi Q3. Povečajte si možnosti za nagrade! Kako? Vsi, ki boste sodelovali v nagradni igri in ob tem točili premium gorivo (EVO 100+ in EVO Diesel Plus), imate namreč štirikratne možnosti za osvojitev nagrade! Za vse člane programa zvestobe MOL Loyalty pa so ob tem pripravili še prav posebno, dodatno ugodnost; dvakratno možnost za osvojitev nagrade, če natočite standardno gorivo (EVO 95 in EVO Diesel).

Z MOL EVOTECH formulo zadenite Audi Q3 in ostale privlačne nagrade!