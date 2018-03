Iz ljubljanskega BTC ukradli več telefonov in računalnikov

V soboto ponoči so na Policijski upravi Ljubljana prejeli obvestilo o vlomu v poslovni prostor na območju ljubljanskega BTC. Za zdaj je znano, da so neznanci vlomili skozi drsna vrata ter iz prodajnega centra odnesli več kosov mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov višjega cenovnega razreda. Nastalo je za več tisoč evrov škode.