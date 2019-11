Inšpektorat pri zaposlitvah uslužbencev na Sovi ugotovil več kršitev

Inšpektorat za javni sektor je opravil nadzor nad zaposlitvijo štirih javnih uslužbencev na Sovi in ugotovil nekaj kršitev. Izrekel je ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje, za razveljavitev sklenjenih pogodb pa ni bilo zakonskih pogojev, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, "so se v vseh štirih primerih kršitve nanašale na postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, v dveh primerih pa tudi na izpolnjevanje določenega pogoja (pridobitev zahtevanega dovoljenja). Poleg tega so bile ugotovljene še nekatere druge manjše nepravilnosti, ki so se nanašale na izvajanje internih aktov agencije v zvezi s postopki zaposlovanja."

Zapisnik o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora in izrečenih ukrepih bodo še danes objavili na spletni strani inšpektorata za javni sektor. Podrobnejše ugotovitve z vsemi podatki so del posebnega dokumenta inšpektorata, ki je skladno z zakonom o tajnih podatkih označen s stopnjo tajnosti in javnosti ni dostopen, so pojasnili.

Direktor Sove ima osem dni časa za pritožbo

Direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Rajku Kozmelju so oba omenjena dokumenta vročili danes. Direktor ima zdaj pravico vložiti ugovor zoper zapisnik. Časa za to ima osem dni.

Za zdaj torej ni jasno, katere zaposlitve so preverjali, je pa v zadnjem času odmevala predvsem zaposlitev znanke premierja Marjana Šarca, zaradi česar je nadzor nad kadrovanjem na Sovi opravila skupina komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), Sova pa je nato sama ta primer prijavila inšpektoratu za javni sektor. Mediji so poročali tudi o zaposlitvi sorodnice evropske poslanke NSi Ljudmile Novak.

Zadeva je napela odnose med Sovo in Knovsom. Knovs namerava v zvezi s tem zaslišati direktorja Sove Kozmelja, vodjo kadrovske službe na Sovi, vse zaposlene na Sovi, ki so se ukvarjali s primerom zaposlitve znanke premiera Marjana Šarca, in tudi njo. Povabili bodo tudi Šarca in svetovalca v njegovem kabinetu za nacionalno varnost Damirja Črnčeca. Od pričanj so odvisni tudi nadaljnji postopki Knovsa.