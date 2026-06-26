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Avtorji:
M. T., STA

Petek,
26. 6. 2026,
15.56

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RTV Slovenija Karl Erjavec Zaupanje vrhovno sodišče

Petek, 26. 6. 2026, 15.56

9 minut

Hladen tuš za Karla Erjavca

Avtorji:
M. T., STA

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Karl Erjavec | Erjavčeva stranka je februarja na upravno sodišče vložila tožbo proti RTVS s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi jim omogočila sodelovanje na televizijskih soočenjih pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Javni zavod jim namreč nastopa na soočenjih ni omogočil, saj se stranka do roka nanje ni prijavila. Upravno sodišče je stranki ugodilo in RTVS naložilo, da jim mora omogočiti nastop in predstavitev na televizijskih soočenjih parlamentarnih strank. Stranka je v začetku marca nato vložila tožbo še zoper Radio Slovenija. | Foto STA

Erjavčeva stranka je februarja na upravno sodišče vložila tožbo proti RTVS s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi jim omogočila sodelovanje na televizijskih soočenjih pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Javni zavod jim namreč nastopa na soočenjih ni omogočil, saj se stranka do roka nanje ni prijavila. Upravno sodišče je stranki ugodilo in RTVS naložilo, da jim mora omogočiti nastop in predstavitev na televizijskih soočenjih parlamentarnih strank. Stranka je v začetku marca nato vložila tožbo še zoper Radio Slovenija.

Foto: STA

Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbama Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in razveljavilo sklepa upravnega sodišča, s katerima je bilo RTVS v času kampanje pred volitvami v DZ naloženo, da stranki Karla Erjavca Zaupanje omogoči sodelovanje v televizijskih in radijskih predvolilnih soočenjih parlamentarnih strank. Zadevo so vrnili v ponovno odločanje.

Kot so sporočili z RTVS, je vrhovno sodišče v obrazložitvi poudarilo, da sta se predloga za izdajo začasne odredbe vsebinsko v celoti prekrivala s tožbenim zahtevkom. Po presoji sodišča je "izvršitev izpodbijanih sklepov dejansko pomenila uresničitev zahtevanega sodnega varstva še pred odločitvijo o tožbi", pri čemer so na sodišču poudarili, "da namen začasne odredbe ni dokončna ureditev spornega pravnega razmerja ali predčasna realizacija zahtevanega sodnega varstva".

"Ker upravno sodišče pri odločanju ni upoštevalo specifičnih okoliščin primera, povezanih s popolnim prekrivanjem predloga za začasno odredbo in tožbenega zahtevka ter z nepopravljivostjo učinkov izdane odredbe, je vrhovno sodišče presodilo, da niso bila pravilno uporabljena pravila odločanja o ureditveni začasni odredbi, zato je oba sklepa razveljavilo," so navedli na RTVS.

RTVS: Odločitev postavlja precedens

Odločitev ima po njihovi oceni širši pomen tudi za prihodnje volilne in referendumske postopke, saj vsebuje "pomembna procesna izhodišča glede sodnega odločanja v primerih, ko bi začasna odredba lahko povzročila nepopravljive in dokončne učinke še pred vsebinsko presojo spora".

Poudarili so, da je bila RTVS v času predvolilne kampanje zaradi te zadeve izpostavljena "intenzivnim javnim kritikam in očitkom o domnevno nezakonitem ravnanju". "Takrat so bile odločitve RTVS v delu javnosti predstavljene kot poseg v demokratični proces, čeprav o zakonitosti njenega ravnanja še ni bila sprejeta dokončna sodna odločitev. Javne izjave predstavnikov Stranke Zaupanje so bile deležne velike medijske pozornosti, izdani začasni odredbi pa sta v delu javnosti lahko ustvarili vtis, da je bilo ravnanje RTVS pravno sporno," so pojasnili.

Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbama Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in razveljavilo sklepa upravnega sodišča, s katerima je bilo RTVS v času kampanje pred volitvami v DZ naloženo, da stranki Karla Erjavca Zaupanje omogoči sodelovanje v televizijskih in radijskih predvolilnih soočenjih parlamentarnih strank. | Foto: STA Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbama Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in razveljavilo sklepa upravnega sodišča, s katerima je bilo RTVS v času kampanje pred volitvami v DZ naloženo, da stranki Karla Erjavca Zaupanje omogoči sodelovanje v televizijskih in radijskih predvolilnih soočenjih parlamentarnih strank. Foto: STA

Erjavcu so omogočili sodelovanje v vseh soočenjih

RTVS je sicer kljub vloženima pritožbama sodni odločbi v celoti izvršila ter stranki omogočila sodelovanje v vseh soočenjih, zajetih v začasnih odredbah.

Odločitev vrhovnega sodišča po njihovi oceni kaže, da je vrhovno sodišče pritožbene ugovore RTVS vsebinsko obravnavalo in jim ugodilo, oba sklepa razveljavilo ter zadevo vrnilo v ponovno odločanje. "Ker je zadeva v času volilne kampanje vzbudila veliko pozornosti in odmevne odzive, je pomembno, da je javnost seznanjena tudi z odločitvijo najvišje sodne instance," so dodali.

Leprav postopek glede same tožbe še ni pravnomočno zaključen, odločitev vrhovnega sodišča po oceni RTVS "že zdaj predstavlja pomemben prispevek k oblikovanju sodne prakse na tem področju ter pomembno izhodišče za obravnavo podobnih zahtevkov v prihodnjih volilnih in referendumskih postopkih".

Stranka Karla Erjavca RTV tudi toži

Erjavčeva stranka je namreč februarja na upravno sodišče vložila tožbo proti RTVS s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi jim omogočila sodelovanje na televizijskih soočenjih pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Javni zavod jim namreč nastopa na soočenjih ni omogočil, saj se stranka do roka nanje ni prijavila. Upravno sodišče je stranki ugodilo in RTVS naložilo, da jim mora omogočiti nastop in predstavitev na televizijskih soočenjih parlamentarnih strank. Stranka je na začetku marca nato vložila tožbo še zoper Radio Slovenija.

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