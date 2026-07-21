Svet RTVS se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTVS. Gre za 7,76 milijona evrov, je navedla uprava zavoda.

Pobudo za izredno sejo je dalo pet članov sveta, in sicer štirje predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev RTVS. Na izredni seji želijo od uprave izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdajšnji pogovori z uradom vlade za narodnosti in ministrstvom za kulturo, ki naj bi nakazala sredstva za glasbeno produkcijo in za narodnostne programe.

Javni zavod še brez sredstev za prvo polovico leta

Javni zavod še ni dobil sredstev za prvo polovico letošnjega leta. Pač pa je ministrstvo za finance upravi v začetku meseca sporočilo, da so pravice porabe za financiranje zavoda v skladu z zakonom na pristojnih proračunskih postavkah zagotovljene. Glede na to naj zavod dinamiko izplačil uskladi s pristojnima organoma, so navedli na ministrstvu. Morebitno zadolževanje bi bilo zgolj premostitveno zaradi zamika pričakovanih prilivov.

Uprava zavoda omejuje stroške

Uprava RTVS je v ponedeljek objavila, da že od začetka leta omejuje stroške in si prizadeva za izplačilo sredstev, predvidenih po zakonu. Zagotovila je, da vodi restriktivno kadrovsko politiko, omejuje zunanje pogodbeno delo, skrbno presoja naložbe, optimizira produkcijske in druge poslovne procese ter spodbuja večje povezovanje programskih vsebin med televizijo, radiem in digitalnimi platformami.

Na zavodu je bilo po njenih besedah 30. junija sklenjenih 1999 pogodb o zaposlitvi, kar je 30 manj kot konec leta 2025 in 25 manj od načrtovanega števila.