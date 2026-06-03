Neuradno: Tanja Fajon se vrača na RTV Slovenija

Zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon naj bi se dogovarjala o vrniti na delo na RTV Slovenija, neuradno poroča N1.

Preden je Tanja Fajon pred 17 leti postala evropska poslanka, je bila zaposlena na tretjem radijskem programu Radia Slovenija ARS. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja so bile v času njenega poslanskega oziroma ministrskega mandata v mirovanju.

Po zakonu ima Fajon zdaj možnost, da se v treh mesecih po izteku mandata vrne na prejšnje delovno mesto, lahko pa se mu tudi odpove.

Po neuradnih informacijah N1 naj bi se Fajon res dogovarjala o vrnitvi na delo na RTV Slovenija. Zanimala naj bi jo služba v eni od mednarodnih organizacij.

Na RTV Slovenija se je nedavno vrnila tudi nekdanja poslanka SD Mojca Šetinc Pašek, ki na marčevskih volitvah ni bila ponovno izvoljena v parlament.