Ustavno sodišče je odločilo: Novela zakona o RTVS ni v neskladju z ustavo

Novela zakona o RTV Slovenija iz leta 2022, ki je določila nov način upravljanja RTVS, je bila skladna z ustavo, so odločili ustavni sodniki. Kot poroča portal Info360, sta Svetlič in Starman glasovala proti, Šugman Stubbs, Betetto, Gorkič, Kek in Kresal pa so bili za. Sodnika Čeferin in Kogovšek Šalamon sta bila iz zadeve izločena.

Odločitev je bila sprejeta po skoraj štirih letih od vložitve pobude na ustavno sodišče. Med ključnimi odločitvami so, da je nova ureditev sveta RTV Slovenija skladna z ustavo, da je bilo predčasno prenehanje mandatov dotedanjih organov RTV ustavno in da takojšnja uveljavitev nove ureditve ni kršila načela zaupanja v pravo.

Celotna odločba je na voljo na tej povezavi.

Odklonilno mnenje sodnika Rok Svetliča najdete tukaj. Pritrdilno mnenje sodnika Primoža Gorkiča najdete tukaj. Odklonilno mnenje sodnika Marka Starmana najdete tukaj. Pritrdilno mnenje sodnice Katje Šugman Stubbs najdete tukaj.

Ustavna pobuda vložena konec leta 2022

Ustavna pobuda je bila vložena 28. decembra 2022, ko je začela veljati novela zakona o RTVS, potrjena na referendumu novembra 2022. Pobudniki s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta Radiotelevizije Slovenije (RTVS) so se na ustavno sodišče obrnili, ker so po noveli predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter generalnega direktorja, direktorjev radia in televizije. Predlagali so tudi začasno zadržanje izvajanje novele.

Ustavno sodišče je 20. februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje 24. in 25. člena ter dela 23. člena, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov so lahko tekli, zadržano pa je bilo končno konstituiranje sveta.

A 26. maja 2023 je zadržanje novele razveljavilo. Kot so tedaj zapisali na ustavnem sodišču, hitra vsebinska odločitev ne bo mogoča zaradi razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov. Od takrat se je sestava ustavnega sodišča sicer spremenila.