Golob bo Nato obiskal približno en teden pred 20. obletnico pridružitve Slovenije zavezništvu, ki letos praznuje 75 let obstoja. Obeleževanju te obletnice bo posvečen julijski vrh voditeljev članic zveze Nato v Washingtonu.

Ena od osrednjih tem vrha in tudi današnjega pogovora slovenskega premierja in generalnega sekretarja Nata bo delitev bremen med državami. Pri tem je ključno vprašanje izdatkov, ki jih države članice namenjajo za obrambo.

Na repu lestvice

Slovenija je glede na pretekli teden objavljeno letno poročilo lani za obrambo namenila 1,33 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar jo še vedno uvršča med članice Nata z najnižjimi izdatki za vojsko.

Državni zbor je sicer pred enim letom sprejel resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki predvideva dvig obrambnih izdatkov na dva odstotka BDP do leta 2030. To je sicer od vrha Nata julija lani v Vilniusu spodnja meja, in ne več cilj.

Podpora Ukrajini

Golob in Stoltenberg bosta govorila še o nadaljnji podpori Ukrajini in o Zahodnem Balkanu. Slovenija v zahodnobalkanski regiji igra pomembno vlogo, tako Slovenska vojska krepi prisotnost v Natovi misiji na Kosovu (Kfor). Spričo napetosti v lanskem letu pa je tam prisotnost okrepila tudi zveza Nato.

Premier se bo po obisku na Natu odpravil na prvi mednarodni vrh o jedrski energiji in zasedanje Evropskega sveta.