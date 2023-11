Goljufije, pranje denarja in ponarejanje listin. Kaj je ugotovila policija?

"Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin so ljubljanski kriminalisti minulo sredo izvedli 14 hišnih in osebnih preiskav. Kaznivih dejanj je osumljenih 12 oseb, starih med 28 in 56 let. Z dejanji pa sta oškodovani dve pravni osebi in štiri fizične osebe. Pri opravljanju hišnih preiskav je sodelovalo 56 policistov in kriminalistov PU Ljubljana in preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU)," je v uvodu pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Mitja Bartolme.

Ljubljanski kriminalisti so v preiskavi, ki se je začela konec leta 2022, ugotovili, da so se osumljenci na bankah bančnim uslužbencem predstavljali bodisi kot fizične osebe ali kot direktorji oškodovanih družb. Bančnim uslužbencem so pri tem izročali ponarejene osebne dokumente, izdane na ime oškodovane fizične osebe ali direktorja oškodovane družbe. Na ta način so izkazali istovetnost in s transakcijskega računa gospodarske družbe zahtevali izvršitev dviga gotovine. V nekaterih primerih so osumljenci sklenili kreditne pogodbe, na podlagi katerih so potem banke na transakcijske račune oškodovanih družb nakazale večje denarne zneske, te pa so osumljenci dvignili