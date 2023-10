Gerečja vas: Drevenšek mora sinu umorjenih staršev plačati 70 tisoč evrov odškodnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ptujsko sodišče je Silva Drevenška avgusta lani v ponovljenem sojenju za trojni umor v Gerečji vasi ponovno spoznalo za krivega in mu naložilo 30 let zapora. Foto: STA

Ptujsko sodišče je po poročanju današnje izdaje časnika Večer odločilo, da mora Silvo Drevenšek, ki je decembra 2020 v Gerečji vasi umoril nekdanjo partnerico in njene starše, zaradi duševnih bolečin ob izgubi staršev Mihi Lešniku plačati 70 tisoč evrov odškodnine. Sodba še ni pravnomočna, saj se Drevenšek še lahko pritoži.

"Sodišče je v celoti ugodilo našemu tožbenemu zahtevku. Za vsakega starša je moji stranki dosodilo 35 tisoč evrov in obresti, ki tečejo od dne vložitve tožbe (19. februar 2021) do plačila. Prav tako je Drevenšku naložilo, da je dolžan Lešniku plačati stroške pravdnega postopka v višini 4.129 evrov in obresti," je za časnik povedal odvetnik Daniel Planinšec, pooblaščenec Mihe Lešnika.

Po njegovih besedah je nasprotna stran ob vložitvi tožbe najprej zatrjevala, da Lešnik ni upravičen do nobene odškodnine, češ da je odrasla oseba, ki živi samostojno življenje in da zato s staršema ni bil ožji družinski član, aprila letos pa sta Drevenšek in njegov odvetnik tožbeni zahtevek po temelju vendarle pripoznala, a se nista strinjala z višino odškodnine.

Sodišče je po pisanju Večera v razsodbi med drugim ocenilo, da gre v obravnavanem primeru za izrazito hude duševne bolečine, ki še niso izzvenele in "življenjsko izkustveno po vsej verjetnosti nikoli ne bodo".

Sodišče Drevenšku lani naložilo 30 let zapora

Ptujsko sodišče je Silva Drevenška avgusta lani v ponovljenem sojenju za trojni umor v Gerečji vasi ponovno spoznalo za krivega in mu naložilo 30 let zapora. Tako mu je prisodilo milejšo sankcijo kot na prvotnem sojenju, ko ga je sodišče obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, a so višji sodniki zaradi nezakonitosti sodbe okrožnemu sodišču naložili ponovno sojenje.

Obsodbo na 30 let zapora je višje sodišče potrdilo in s tem je ta sodba postala pravnomočna. Drevenškov odvetnik Andrej Kac je zoper pravnomočno sodbo vložil pritožbo na vrhovno sodišče, češ da je bila tragedija v Gerečji vasi kvečjemu trojni uboj in ne trojni umor. Vrhovno sodišče po poročanju Večera še ni odločilo o pritožbi.