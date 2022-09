GEN-I: Razkrili smo neto prihodke Goloba. In to je dovolj.

Letno poročilo podjetja GEN-I je pokazalo dramatično povišanje stroška za zaposlene. Če strošek za plače delimo s številom zaposlenih, preračun pokaže, da so nas zaposleni tam povprečno stali precej več, kot nas stanejo ministri Golobove vlade in premier sam. Podatek o astronomskih stroških za plače je zanimiv, ker gre za podjetje, ki je v državni lasti, prodaja elektriko jedrske elektrarne in trguje z energenti, ki jih proizvaja državna energetika, to energijo pa ob državljanih kupujejo tudi podjetja in institucije v državni lasti. Nenavadno visoke plače (in nagrade) smo plačali vsi, ki plačujemo energente. Foto: STA