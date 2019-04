Fiskalni svet: Vlada hodi po robu

Vlada je predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2020-2022 sprejela v začetku prejšnjega tedna. V njem si je za prihodnje leto postavila cilj, da javnofinančni prihodki za odstotek BDP presežejo odhodke. V naslednjih dveh letih naj bi se javnofinančni presežek še povečeval. Politike in ukrepe za doseganje ciljnih saldov pa določa program stabilnosti, katerega osnutek je vlada prav tako prejela prejšnji torek.

Oba dokumenta je ocenil fiskalni svet kot neodvisen organ, ki nadzira vodenje javnofinančne politike. "Projekcije v predloženih dokumentih so skladne s fiskalnimi pravili, vendar so blizu mejnih dovoljenih vrednosti in izpostavljene določenim tveganjem," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani opozoril predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. "Kar je napisano v projekcijah, bo težko uresničiti," je dodal.

Makroekonomska tveganja in posledično nižja rast prihodkov od predvidenih

Med ključnimi tveganji fiskalni svet izpostavlja makroekonomska tveganja in posledično nižjo rast prihodkov od predvidenih. "Ne vemo, kaj se bo dogajalo po svetu, zato se moramo zavedati, da so ta tveganja prisotna in da lahko ogrozijo fiskalno konstrukcijo," je dejal Kračun.

Opozoril je tudi na nedorečenost ukrepov, ki jih pripravlja vlada, denimo na področju pokojninskega ali davčnega sistema. "Ukrepi so navedeni, a so nedorečeni, ne moremo sklepati, kakšen bo njihov fiskalni vpliv," je dejal Kračun. Vlada namreč izračunov še nima, poleg tega lahko v postopku sprejemanja že eno samo dopolnilo prevesi pričakovanja pozitivnega učinka obravnavanih ukrepov v negativna.

"Vlada je šibka, interesne skupine pa močne"

Težavo vidi tudi v pritiskih interesnih skupin. "Vlada je šibka, interesne skupine pa so močne, to lahko pokvari pričakovane fiskalne projekcije," je opozoril Kračun in kot primer navedel sistem plač v javnem sektorju, ki je praktično razpadel, najmočnejše interesne skupine pa so si izborile svoje privilegije.

Tveganja torej obstajajo, je povzel. Zato fiskalni svet vladi pri načrtovanju proračunske politike svetuje dosledno spoštovanje načela previdnosti, ki ga sicer zahteva tudi zakon o fiskalnem pravilu.