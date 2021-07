Ena najprometnejših cest v Ljubljani bo nekaj dni popolnoma zaprta

Zaradi izvajanja rekonstrukcije Trga mladinskih delovnih brigad bo od danes od 20. ure do predvidoma nedelje za ves promet zaprta Tržaška cesta med Langusovo ulico in križiščem Bleiweisove in Aškerčeve ceste. Obvoz bo po Barjanski cesti, Cesti v Mestni log in Tbilisijski ulici, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.