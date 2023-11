Društvo Viljem Julijan zbrana sredstva namenilo družinam, prizadetim v poplavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec oktobra je Društvo Viljem Julijan organiziralo dobrodelni koncert, na katerem so zbrali 70 tisoč evrov za otroke z redkimi boleznimi. Foto: Mediaspeed

Društvo Viljem Julijan iz Šentjurja je do 2. novembra zbiralo sredstva za pomoč družinam po avgustovskih poplavah. Skupaj so zbrali nekaj manj kot 400 tisoč evrov, ki so jih ob zaključku akcije nakazali prizadetim družinam, so danes sporočili iz društva.

Kot so zapisali, so celoten znesek za družino fantka Oskarja iz Ljubnega ob Savinji, za katerega so skupno zbrali 231.866 evrov, nakazali njegovemu očetu Nejcu Zagerju, ki je tudi že začel gradnjo nove hiše za njegovo družino.

Prav tako so sredstva že nakazali družini deklice Nikite iz Malih Braslovč, za katero so zbrali 141.423 evrov. Nikitina starša Miha in Ivana Pečovnik sta za družino z zbranimi sredstvi tudi že kupila novo hišo.

Poleg teh dveh zbiralnih akcij so na prošnjo družine Irmančnik iz Zgornje Savinjske doline zanje zbrali 22.869 evrov.