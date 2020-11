Dopoldne bo še deževalo, nato se bo začelo jasniti

Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, dopoldne bo še rahlo deževalo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma jasno. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

V nedeljo bo pretežno jasno, veter bo ponehal. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme.

Opozorilo: na Primorskem bo pihala močna burja

Danes bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti med 100 in 120 km/h.