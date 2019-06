Dogovor na onkološkem inštitutu: dežurstva bodo plačana tako kot v drugih zavodih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem ko so se težave na onkološkem inštitutu včeraj stopnjevale, je zdravnikom na onkologiji danes uspelo doseči svoje. Za dežurstva bodo plačani več.

Zdravniki na onkološkem inštitutu bodo že z julijem plačani tako kot njihovi kolegi v nekaterih drugih zavodih, na primer v kliničnem centru. V skladu s plačnim razredom in s polnimi dodatki.

Sklenjeno je premirje med zdravniki in vodstvom. Na osebnih računih zdravnikov bo z julijem nekaj denarja več, malha onkološkega inštituta pa že letos za slabih 300 tisoč evrov bolj prazna. Da bi pokrili izgubo, bo treba delati še več, je dejala direktorica Onkološkega inštituta Zlata Štiblar Kisić.

Bolnica zadovoljna z zdravniki

Pred kamerami sta zdravnica Ana Lina Vodušek in prej omenjena Štiblar Kisićeva imeli vročo debato. Več o tem v videu.

"Moram priznati, da sem pozitivno presenečena, ker je toliko klepetanja okrog zdravnikov. Glede na moje izkušnje je veliko takšnih, ki lahko zapišejo človek z veliko črko Č," je za Planet dejala ena od bolnic.

Nekateri zdravniki se upirajo

Lina Vodušek je ob tem poudarila, da je treba sprejeti standarde in normative. "Kontrola za dobro kakovostno obravnavo se točno ve, koliko časa traja. Deset minut pri kirurgih, pol ure pri radioterapevtih, to je to, pri posameznih zdravnikih se ne bi smelo razlikovati," je razložila Lina Vodušek.

"Je pa zelo težko vpeljati nove načine organizacije. Že eno leto si prizadevamo za uveljavitev popoldanskih ambulant, ki smo jih dolžni imeti, pa jih za zdaj še nimamo, ker je takšen upor pri posameznih zdravnikih, da tega ne moremo izpeljati," je pojasnila Štiblar Kisićeva.

Ampak bomo, kljub uporom, je bila še jasna direktorica, ker to pomeni pot k standardom in normativom iz Modre knjige. Že jutri pa bo podpisala nov pravilnik, tako bodo julijske plače zdravnikov zaradi treh dežurstev mesečno lahko tudi za 500 evrov višje.