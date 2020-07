Do sredine tedna še sončno. V četrtek napovedan dež.

Današnji ponedeljek bo v znamenju sonca in prijetnih temperatur. Lepo vreme nas bo razveseljevalo vse do sredine tedna, ko gre pričakovati več oblačnosti in padavin.

Danes in jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo jutri oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo 7 do 12, na Primorskem do 16, najvišje dnevne danes od 21 do 25, na Goriškem in ob morju do 27 stopinj Celzija, jutri pa bo za kakšno stopinjo topleje, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso.

V sredo bo delno jasno, predvsem popoldne občasno tudi pretežno oblačno. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja..