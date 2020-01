Denar od loto dobitka je že na računu radeške občine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denar je že na računu občine, kaj bodo z njim naredili, se za zdaj še niso odločili, verjetno pa ga bodo namenili kakšnemu občinskemu projektu, je za STA danes povedal župan Radeč Tomaž Režun.

Srečnemu dobitniku novoletne kombinacije številk je tako ostalo 1,45 milijona evrov.

Pet odstotkov proračuna

Znesek, ki ga je prejela občina, sicer predstavlja pet odstotkov njenega proračuna, ki je letos težak dobrih pet milijonov evrov, piše STA.

V Žalcu z denarjem od lota naredili tudi fontano piva

Radeče so sicer druga občina v Savinjski regiji, ki je v proračun dobila sredstva od iger na srečo. Maja leta 2014 je namreč žalska občina prejela dobre štiri milijone evrov, saj je njen občan na Eurojackpotu zadel 28,2 milijona evrov. Z delom denarjem, ki so ga prejeli, so postavili fontano piva, ki je med obiskovalci zelo priljubljena.

Foto: Matic Tomšič

Novembra lani je nedeljski Loto plus prinesel veliko veselja nekomu, ki je v Brežicah vplačal dobitni listek. Po odbitku davka v višini 300.000 evrov, ki ga je prejela brežiška občina, mu je ostalo dobrih 1,5 milijona evrov, še piše STA.